Carlo Ancelotti: "Si no jugamos bien no será por el césped"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se mostró centrado en trabajar una buena pretemporada aunque después quede un largo curso por delante en el que tendrán que tener "actitud y compromiso" cada día, a las puertas de un Clásico ante el FC Barcelona en Dallas donde el estado del césped no será una excusa. "Hemos hecho cosas buenas, son para poner a punto la maquina. Lo estamos haciendo bien y queremos seguir. El Real Madrid intentará jugar un partido mejor, teniendo en cuenta que es pretemporada. Es un partido importante por la dificultad del rival. El resultado es lo menos importante y lo más importante es seguir progresando en un test que va a ser muy exigente", dijo en rueda de prensa. El técnico blanco atendió a los medios en la previa al duelo en el AT&T Stadium de Dallas este sábado, del cual se viene hablando por un césped no del todo bueno para el espectáculo del Clásico, un tema siempre presente sobre todo en el técnico culé, Xavi Hernández. "El estadio es fantástico, ambiente fantástico, buen clima con el calor que hace fuera, pero se puede jugar un buen partido. Si no jugamos bien no será por el césped", afirmó el italiano. Por otro lado, Ancelotti volvió a destacar la calidad y la importancia de Jude Bellingham en su nuevo esquema. "No solo tiene calidad técnica, también tiene fuerza para moverse rápido y tener llegada. Es un mediapunta muy completo, se está adaptando muy bien, los compañeros le están ayudando mucho", apuntó sobre el inglés. "Ahora es muy pronto para hacer una valoración. Lo estamos haciendo bien. Además de lo bueno que puedas hacer en una pretemporada, después hay una temporada donde hay que meter compromiso y actitud en cada partido", añadió, esquivando de nuevo preguntas sobre el francés del PSG Kylian Mbappé. El preparador del Madrid, que no vio mal una final de Liga de Campeones en Estados Unidos, insistió en que su plantilla está "completa" y no necesita más delanteros. "Sí, es suficiente. Estamos completos. En frente lo están haciendo muy bien. Brahim y Joselu han demostrado que pueden aportar. El equipo tiene armas delante para tener oportunidad de hacer goles", afirmó. Además, el italiano explicó que para el Clásico tendrá solo la baja de Arda Güler y el resto jugarán todos, antes de ser preguntado por distintas opciones en el centro del campo, donde Tchouameni se está haciendo fuerte y donde Bellingham puede también ejercer de interior cuando jueguen con un 4-3-3. Por último, Ancelotti volvió a pasar la página de Benzema, agradeciendo sus servicios pero recordando que el Madrid "sigue", al tiempo que valoró la pujanza de ligas como la saudí y la MLS con Messi. "El fútbol europeo es más competitivo pero todo se puede igualar en un futuro con estas ligas", terminó.