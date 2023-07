CaixaBank pagará a Mapfre 53 millones tras perder el arbitraje por la ruptura del acuerdo de bancaseguros

CaixaBank debe pagar a Mapfre 53 millones de euros tras perder el arbitraje que se había iniciado por la ruptura del acuerdo de bancaseguros entre el banco y la aseguradora, según ha informado Mapfre en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En concreto, la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid ha estimado la demanda de Mapfre al reconocer su derecho a percibir el 120% del valor de mercado de los negocios de vida y no vida que la aseguradora tenía con Bankia. Con base en el valor de mercado de los negocios que fue determinado por experto independiente y abonado por Caixabank, y sin perjuicio del montante final que resulte del procedimiento judicial iniciado por Mapfre cuestionando dicho valor, el laudo conllevaría la obligación de Caixabank de abonar a Mapfre un importe de 53 millones de euros (10% de dicho valor de mercado, más intereses y costas), con un efecto neto en resultados de 47 millones de euros. En diciembre de 2021, CaixaBank acordaba pagar a Mapfre 570,8 millones por la ruptura del acuerdo de bancaseguros que mantenía la aseguradora con Bankia, un proceso que se abrió tras la integración de dicho banco en CaixaBank en marzo de 2021. Las partes llegaron a un acuerdo por el que CaixaBank compraba a Mapfre el 51% de la sociedad Bankia Vida por 323,7 millones de euros, un importe equivalente al 110% del valor de mercado del negocio de vida que determinó Oliver Wyman, experto independiente designado por ambas partes. Además, el banco pagó a Mapfre 247,1 millones de euros de indemnización por la terminación del contrato de agencia para la distribución de seguros de no vida, un importe que equivalía al 110% del valor de la nueva producción del negocio de no vida determinado por el experto independiente. Sin embargo, Mapfre y CaixaBank decidieron someter a arbitraje la discrepancia sobre si la aseguradora debía percibir, en los términos contractualmente previstos, un 10% adicional del valor de los negocios de vida y no vida incluidos en la alianza. Este 10% serían esos 53 millones que debe abonar CaixaBank, de los que 29 millones por el negocio de vida y 23 millones por el negocio de no vida. DEMANDA CONTRA OLIVER WYMAN Y CAIXABANK Por otro lado, Mapfre también tiene una demanda en los juzgados de Madrid contra la firma valoradora Oliver Wyman y contra CaixaBank por el fin del acuerdo de bancaseguros con Bankia Vida. En concreto, la aseguradora señala que este procedimiento se basa en la "incorrección de la valoración" del negocio de seguros de vida realizada por dicha firma valoradora a efectos de la fijación del precio de las acciones de Bankia Vida que debía abonar CaixaBank por la ruptura de este acuerdo de bancaseguros.