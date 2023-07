Boris Izaguirre opina sobre la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro

Rostros conocidos acudieron este jueves a disfrutar del concierto de Kraftwerk, en el Teatro Real y entre ellos pudimos ver a Boris Izaguirre. Hacía bastante tiempo que no le veíamos ante las cámaras y la pregunta era obvia: ¿cómo vivió la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva? El presentador de televisión no tuvo reparo en contestar y, como esperábamos, solo tuvo bonitas palabras para ellos a pesar del distanciamiento. "Me encanta, ellos están muy felices, he visto cosas, también me parece que todo ha salido muy bien" nos explicaba cuando le mencionábamos la que ha sido la boda del año. A pesar de que la relación con Isabel Preysler sigue estando rota, el colaborador de televisión sigue mostrando el cariño que tiene a la familia, con la que puede que algún día retome el contacto. En cuanto a su nuevo proyecto profesional en televisión junto con Adela González, el presentador nos comentaba que empezará "en septiembre en 'La Sexta', con Adela González, la he descubierto como muchos de vosotros también este año y me encanta compartir con ella". Boris nos desvelaba que se trata de un espacio "muy interesante, son cuatro horas semanales, cada sábado, es de nuevo volver a contar con una compañera, creo que eso es lo más interesante de todo, no nos conocemos mucho, pero vamos a conocernos en directo, esto va a ser lo divertido de cada sábado, van a ser sábados sensacionales en la sexta". Sobre el tema del momento, la ruptura de Rauw Alejandro y Rosalía, Izaguirre nos confesó que "son muy jóvenes y creo que se lo han pensado mejor", por lo que cree que en vez de criticarlos por redes sociales, "hay que entenderlos, una relación o entiendes que la puedes prolongar o decir, a cortarla". Por su parte, Boris no cree que la artista se marque un Shakira y componga una canción dirigida a su exnovio: "No hace ninguna falta, Rosalía ya es Rosalía y Shakira es Shakira. ¿Tu crees que vayan a hacer? No lo veo tan así, pienso que Rosalía es de otra manera y Shakira es Shakira".