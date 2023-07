Ana Locking nos habla de su experiencia en las mesas electorales

La boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva ha dado mucho que hablar este mes... de hecho la han calificado como 'la gran boda del año' y raro es el rostro conocido de nuestro país que no ha comentado el enlace. Sin embargo, no a todos les gusta hablar de estos temas sociales, es el caso de Ana Locking. La actriz acudió este jueves al concierto de Kraftwerk y al preguntarle por el vestido de la Marquesa de Griñón se mostraba muy clara: "No tengo nada que comentar, esos temas me aburren bastante". En cuanto a la ruptura de Rauw Alejandro y Rosalía, sí que opinaba algo más que de Tamara: "Bueno pues allá es su vida, no tengo nada que comentar al respecto"... tajante como de costumbre y sin pelos en la lengua, la actriz sólo nos habló de su experiencia en las mesas electorales. Nos confesó que "fue una experiencia muy bonita hasta las 8 de la tarde, de 8 a 2 de la mañana fue aquello un infierno, no sabéis lo que contar y contar y contar. Es muy pesado" aunque reconoció que "estar allí, ver cómo la gente vota, ver a ancianitas con 90 años en silla de ruedas a votar es enternecedor, fue muy buena experiencia hasta las 8 de la tarde".