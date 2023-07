Activision desconecta el multijugador de Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) por un gusano que infecta a los jugadores

El multijugador del videojuego Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) lleva varios días desconectado debido a una problema que se está investigando y que los propios jugadores vinculan con un virus de tipo gusano que está infectando sus equipos. Los jugadores de Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) llevan días alertando en los foros de Steam de un gusano que se propaga en las antesalas o vestíbulos en línea, que infecta a los jugadores saltando de uno a otro, según informan en TechCruch. Este virus se ha identificado como Trojan:Win32 Wacatac.B!ml y aparece recogido en el repositorio VirusTotal, donde también se señala que algunos programas antivirus, como Avast, AVG, CrowdStrike Falcon, Microsoft, McAfee o Symantec pueden detectarlo. A raíz de este problema, Activision decidió cerrar los servidores del multijugador del videojuego en Steam el pasado miércoles mientras investigan el problema, como informaron a través de la cuenta en X (antigua Twitter) de Call of Duty Updates. No han comentado anda más al respecto.