Xavi: "No ha sido normal la intensidad del Arsenal"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, señaló tras perder contra el Arsenal (5-3) el primer partido amistoso de la pretemporada, en Los Angeles, que no fue normal la intensidad del conjunto 'gunner' y reconoció que estuvieron "tiernos" en defensa pero que fue un buen reto de preparación. "Le he dicho a Arteta que fue como un partido de 'Champions'. No ha sido normal la intensidad que le han puesto en este amistoso. Nosotros nos lo hemos tomado en serio pero ellos están a otro ritmo y han merecido la victoria. Hemos estado tiernos en defensa", señaló Xavi tras el partido. "Ellos están mas rodados", argumentó el técnico. "Es el quinto partido que jugaban ellos pero creo que nosotros hemos estado tiernos en defensa. Pero, en fin, es el primer partido. Hemos hecho dos equipos. Sólo hemos dejado fuera a Lenglet y a Gavi, que tenía un poco clavada la espalda. Pero el Arsenal es un equipo más rodado que nosotros en este momento", reiteró. Para el de Terrassa, fue un duelo "muy bueno para el espectáculo" pero no tanto para los entrenadores. "El equipo ha estado bien, he visto cosas positivas nuestras y hemos dado minutos a la gran mayoría de jugadores", señaló. "También hemos podido probar a gente en posiciones que no son las naturales, como Ousmane Dembélé por dentro, Frenkie De Jong de pivote o Ferran Torres de '9'. Es un buen test pese al resultado", celebró el técnico blaugrana.