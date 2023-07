Valeria Duque rompe su silencio tras relacionarla con Rauw Alejandro

Mientras preparaban con ilusión los preparativos de su boda, este martes saltaba la noticia de la ruptura sentimental entre Rosalía y Rauw Alejandro por 'People'. Ayer, era el cantante el que lo confirmaba con un comunicado que emitía en redes sociales desmintiendo cualquier tipo de infidelidad hacia la artista: "Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí", comienza explicando el cantante de 'Todo de ti'. "Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad" confesaba. Desde que se supo la ruptura de ambos, un nombre ha tenido mucha repercusión por las redes sociales: Valeria Duque. A la joven se le ha relacionado con Rauw y se ha llegado a comentar que es el motivo de la ruptura. Valeria asegura que lo que se ha dicho de ella es "información engañosa y malintencionada" y añadía: "Nunca pense que una historia producto de la imaginación de alguien pudiera tener tanto alcance". Además, la modelo confirma que "nunca antes estuve involucrada en una situación así". Sin más dilaciones, Valeria negaba la mayor: "Todo lo que se está diciendo sobre mí es FALSO, NO tengo ninguna relación con la persona con la que me están vinculando" y aseguraba ser "víctima de acusaciones FALSAS para crear una narrativa mediática que puede destruir reputaciones de varias personas". "Les cuento que gran cantidad de lo que ven en las redes sociales es MENTIRA y les aconsejo que sean más conscientes en el momento de publicar información que pueda afectar la vida de personas de manera injusta" concluía. De esta manera, la modelo niega que tenga algo que ver con el artista o que ella sea el motivo de su ruptura con Rosalía, tal y como se ha expuesto en redes sociales.