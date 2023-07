Un tribunal inglés considera ilegal el alojamiento de niños migrantes en hoteles

Londres, 27 jul (EFE).- El Tribunal Superior de Londres consideró este jueves ilegal la práctica habitual del ministerio del Interior del Reino Unido de alojar solos en hoteles a los menores solicitantes de asilo.

La entidad benéfica Every Child Protected Against Trafficking (ECPAT, en inglés), que lucha contra el tráfico de menores, había iniciado medidas legales contra el ministerio por hospedar a niños no acompañados en hoteles, al considerar que la medida "no es adecuada".

El juez Martin Chamberlain indicó que colocar a niños en hoteles sólo puede usarse en periodos de tiempo "muy cortos" cuando hay situaciones de emergencia, pero no en forma habitual.

"No se puede usar de manera sistemática o rutinaria en circunstancias en las que se pretende, o funciona en la práctica, como sustituto del cuidado de las autoridades locales", agregó.

Desde diciembre de 2021, la práctica de alojar niños en hoteles, fuera del cuidado de las autoridades locales, se ha convertido en una parte establecida del procedimiento para tratar con niños solicitantes de asilo no acompañados, explicó.

El magistrado puntualizó que la provisión de alojamiento en hoteles para niños solicitantes de asilo no acompañados excedió los límites.

"Hay una variedad de opciones que el ministro del Interior tiene para garantizar que los niños solicitantes de asilo no acompañados sean alojados y atendidos", agregó.

El juez precisó que es competencia de la ministra de Interior, Suella Braverman, decidir qué opciones hay disponibles.

Durante este proceso legal, el ministerio del Interior y el de Educación habían rechazado la posición de la entidad benéfica, al argumentar que el uso del hotel era legal y se implementó como una "red de seguridad" y por "una cuestión de necesidad". EFE

