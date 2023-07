Un grupo palestino afirma haber lanzado un proyectil contra una localidad en el norte de Israel

Un grupo armado palestino ha asegurado este jueves haber lanzado un proyectil de fabricación artesanal contra la localidad israelí de Ram-On (norte), suceso que se ha saldado sin víctimas, en medio del repunte de las tensiones y la violencia en la zona desde principios de año. El grupo, denominado Batallón Al Ayash ha indicado que el proyectil ha sido lanzado desde el área de Yenín y ha publicado un vídeo en su cuenta en Telegram mostrando el lanzamiento, sin que por el momento haya más detalles. Según las informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel', este grupo ha estado detrás de varios lanzamientos similares contra asentamientos en Cisjordania durante los últimos meses. Por su parte, el Consejo Regional de Gilboa ha dicho en un primer momento que no tenía constancia de ningún incidente similar, si bien el Ejército israelí habría hallado posteriormente lo que podrían ser los restos del proyectil, tal y como ha informado el diario 'The Jerusalem Post'. El aumento de las tensiones durante los últimos meses se ha saldado con la muerte de más de 190 palestinos y 25 israelíes, mientras se teme que pueda haber un estallido generalizado de violencia. Las tensiones han repuntado especialmente desde el 19 de junio, con la redada del Ejército de Israel en Yenín, que se saldó con al menos doce palestinos muertos, más de un centenar de heridos y miles de desplazados. Apenas un día después, cuatro israelíes murieron en un ataque cerca del asentamiento de Eli.