Ortuzar afirma que es el PNV el que "ha arruinado" las posibilidades de Feijóo de ir a su investidura como presidente

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que su partido es el que "ha arruinado" la posibilidad de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya podido "ir a una investidura directa" como presidente del Gobierno y llegar a la Moncloa. En la conversación que mantuvieron a principios de semana, Ortuzar comunicó al líder del PP que el PNV es "incompatible" con Vox, y que el programa que había defendido en campaña era contrapuesto al de los jeltzales. "Si el PNV hubiera dicho el lunes a Feijóo que entra a negociar, las cosas hubieran sido completamente diferentes, ¿verdad?. O sea que, al final, votar al PNV también en (elecciones) españolas, es un voto útil", ha añadido. El presidente del EBB telefoneó el pasado lunes por la noche al candidato del Partido Popular a la presidencia del Ejecutivo para trasladarle su negativa a iniciar conversaciones para facilitar su investidura, después de que este hubiera tratado de contactar a lo largo esa jornada con el máximo representante del PNV. Esta decisión había sido acordada en la reunión que el EBB, la dirección de la formación jeltzale, había celebrado ese mismo día en la sede de Sabin Etxea de Bilbao, en coherencia con lo que había mantenido a lo largo de las últimas semanas. Los diferentes dirigentes jeltzales, entre ellos el propio Ortuzar, habían advertido públicamente en reiteradas ocasiones que Feijóo había "cruzado una línea roja al meter en las instituciones" a Vox , y que el PNV no entraría, "de ninguna manera", en "la ecuación PP-Vox". En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Andoni Ortuzar ha considerado hoy que la pérdida de votos en estas elecciones generales de su partido también se ha debido a la polarización que se ha dado y porque los comicios eran a Cortes Generales, y los resultados son diferentes a los comicios vascos. En todo caso, ha subrayado que parte de gente que ha votado otras veces a los jeltzales han pensado que en las generales había "que parar a Vox". Por ello, ha querido lanzar "un mensaje para todos estos que han pensado en el voto útil" y han votado a otras opciones: "el que ha parado la opción de Feijóo para ir a la Moncloa ha sido el PNV. Si el PNV hubiera dicho el lunes a Feijóo que entra a negociar, las cosas hubieran sido completamente diferentes, ¿verdad?". Ortuzar ha defendido que, "al final, el voto útil es posible con diferentes argumentaciones y, desde luego, votar al PNV también en española, es un voto útil". "Porque nosotros hemos sido los que hemos arruinado las posibilidades de Feijóo de ir a una investidura directa. Pongamos el acento y en valor también la posición de partidos como el nuestro, también en el ámbito estatal", ha remarcado. CONVERSACIÓN CON FEIJÓO En cuanto a la conversación telefónica que mantuvo con Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que él fue "educado pero claro, para que no queden dudas y para que no pueda haber malinterpretaciones". "Yo le hice ver que la posición del PNV era muy clara, era muy nítida. Vista la aritmética parlamentaria, la única opción que tiene el PP es sumar con Vox. Nosotros con Vox somos incompatibles y, además, les expresé también que las manifestaciones y los avances que había hecho él de un posible programa de gobierno eran radicalmente contradictorios con lo que defiende el PNV y que eso hacía imposible sentarnos a negociar una investidura", ha añadido. Según ha insistido, este contacto con Núñez Feijóo fue "clara y cordial, y no fue muy larga". El presidente del PNV tuvo la sensación de él sabía cuál iba a ser la reacción de los jeltzales. "Todos tenemos calculadora en manos y sabemos lo que es posible y lo que no es posible", ha señalado.