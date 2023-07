Mónica Naranjo, Fangoria y Nancys Rubias protagonizarán mañana la cuarta jornada de Magdalena en Vivo

Mónica Naranjo, Fangoria y Nancys Rubias protagonizarán este viernes, 28 de julio, la cuarta jornada del festival Magdalena en Vivo 2023, que se celebra en la capital de Cantabria coincidiendo con las fiestas de la Semana Grande de Santander y que cuenta en su cartel con otros grupos y artistas como Alejandro Sanz, David Bisbal, UB40, Revólver, Julia Medina, Marta Soto, Loquillo o El Drogas. La apertura de puertas del recinto situado en la Campa de La Magdalena de Santander en esta cuarta jornada del festival está prevista a las 20 horas y el primer concierto correrá a cargo de Nancys Rubias a partir de las 21 horas. El grupo de electrónica, pop, dance y glam liderado por Mario Vaquerizo presentará en directo en Santander su último disco, bautizado como 'Marcianos Ye-Yés'. Posteriormente, a las 22.30 horas, llegará el turno de Fangoria, la banda de música electrónica formada en 1989 por Alaska y Nacho Canut, que cuenta en su discografía con un grandes éxitos como 'Dramas y comedias', 'No sé qué me das' y 'Espectacular', sin olvidar los temas clásicos de Alaska y Dinarama. El dúo se encuentra presentando 'Ex profeso', la tercera entrega de la trilogía de EP que se plantearon al salir del confinamiento, tres colecciones de cuatro o cinco canciones cada una, que comenzó con 'Existencialismo pop' y con 'Edificaciones paganas', con las que han abierto un paréntesis en su costumbre de grabar un álbum de doce canciones cada dos años. 'Ex profeso' está concebido como una mezcla de estilos, temas y sonidos sin mucho que ver entre ellos, la idea con la que salieron del confinamiento y que ha estado presente en esta trilogía, que pretende huir de los discos donde todo forma parte de un concepto unitario, desde las canciones, los vídeos, hasta las portadas. Cerrará la noche a partir de las 0.30 horas Mónica Naranjo. Ha vendido más de diez millones de discos en todo el mundo y entre los premios y reconocimientos musicales que atesora a lo largo de su carrera destacan sus tres World Music Awards, que la convierten en la cantante española con más galardones en esta categoría. ÚLTIMAS ENTRADAS En el caso del concierto protagonizado por Mónica Naranjo, Fangoria y Nancys Rubias, las entradas en zona general están a la venta desde 35 euros, mientras que se pueden adquirir entradas en zona VIP desde 70 euros. En ambos casos están disponibles en la web oficial del festival, www.magdalenaenvivo.com, así como en los canales de venta de El Corte Inglés y en la página www.conciertosdecantabria.com. También se han habilitado diferentes puntos físicos para adquirir los abonos y entradas de Magdalena en Vivo 2023, como la caseta situada en la Plaza del Ayuntamiento de Santander o la caseta ubicada en El Sardinero, abiertas de lunes a domingo de 12 a 22 horas; las propias taquillas del recinto durante los días de concierto de 18 a 22 horas, y la tienda de Manuel Muñoz en Torrelavega durante su horario de apertura al público. Asimismo se pueden adquirir en la web www.magdalenaenvivo.com los billetes de autobús ida y vuelta por nueve euros desde cerca de una decena de localidades de Cantabria, con una ruta que sale desde Reinosa y hace parada en Los Corrales de Buelna y Torrelavega, y otra segunda ruta con salida desde Castro Urdiales y parada en Laredo, Solares, El Astillero y Maliaño. También se ha habilitado una zona de aparcamiento Guppy para los días en los que se celebra el festival Magdalena en Vivo 2023 dentro de la Península de La Magdalena para aquellos asistentes que deseen ir y volver al evento desde Santander o Torrelavega utilizando este servicio de movilidad sostenible, que cuenta con una flota de vehículos 100% eléctricos.