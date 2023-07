La ex primera ministra de Perú Betssy Chávez denuncia malos tratos en prisión

La ex primera ministra de Perú Betssy Chávez ha denunciado este miércoles haber recibido malos tratos en la cárcel en la que se encuentra cumpliendo prisión preventiva por las investigaciones por presuntos delitos de rebelión y conspiración en su supuesta vinculación al intento del expresidente Pedro Castillo de disolver el Congreso e instaurar un gobierno de excepción. Chávez ha enviado una carta a la directora del Penal de Chorrillos, Micaela Alvarado, afirmando que los malos tratos recibidos han acentuado sus problemas de salud, tal y como ha denunciado ante la Cruz Roja Internacional, informa la emisora andina RPP. La que fuera jefa de Gobierno de Perú ha relatado que ha llegado a tener hematomas en su cuerpo y la jefa de seguridad "viene a tomarse fotos" en donde se encuentra recluida: "Esos actos de hostigamiento no debiesen darse, por cuanto es solo contra mí", ha indicado. Además, ha denunciado que tres miembros del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) ingresaron en su celda para recriminarla por una supuesta publicación que escribió en la red social Twitter. El objetivo de la misiva es solicitar a Alvarado que le permitan quedarse en su celda, con la atención de un nutricionista, debido a que tiene un problema en el estómago que le ha limitado la alimentación durante varios días. Asimismo, Chávez ha aprovechado la ocasión para remarcar que se encuentra en el establecimiento penitenciario "con injusta medida cautelar de prisión preventiva". En este sentido, ha remarcado que, aunque se encuentre sin libertad, sus derechos deben ser respetados. A mediados de marzo, el Poder Judicial andino dictó un impedimento de salida del país de varios días contra Chávez, días después de que salieran a la luz unas imágenes inéditas en las que se ve a Castillo en connivencia con Chávez en los instantes previos al discurso lanzado por el exmandatario en el que anunciaba la disolución del Congreso. Posteriormente, el Tribunal Supremo ordenó su "captura inmediata" y la Policía finalmente la detuvo en junio. El anuncio de Castillo no fue respaldado y derivó en la detención del exmandatario, tras lo que la hasta entonces 'número dos' de Castillo, Dina Boluarte, ascendió a la Presidencia. Mientras, sectores sociales afines a Castillo salieron a las calles para protagonizar unas protestas que se han prolongado durante semanas, exigiendo la salida de Boluarte y la convocatoria de nuevas elecciones, que se han saldado con la muerte de más de 60 personas.