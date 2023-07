Kiko Rivera recupera su agenda profesional

Kiko Rivera era intervenido de corazón hace unas semanas en el Hospital Vithas Sevilla, donde fue a verle su madre para mostrarle todo su apoyo y acompañarle en esos duros momentos. Sin embargo, según contaba el periodista Antonio Rossi, Isabel Pantoja se encontró una situación muy desagradable y terminó discutiendo con su hijo. Un enfrentamiento con el que se dio cuenta que la relación con el dj está completamente rota. Tras hacerle un cataterismo para evaluar la salud de su corazón, Kiko volvía a sus compromisos laborales este miércoles en un conocido chiringuito de Chipiona, 'Tucán'. Sin embargo, el dj prefirió no hacer declaraciones ante nuestras cámaras que captaban su llegada ante las preguntas sobre cómo se encontraba. El primo de Anabel Pantoja no solamente está en el objetivo mediático por el enfrentamiento con su madre, si no por las continuas indirectas que ha lanzado para su hermana Isa y también por la gran noticia de Chabeli Navarro, la que fue su pareja. Kiko llegaba al recinto en su propio coche y sin mediar palabra con la prensa que le preguntaba por su recuperación, entraba rápidacamente ya que una de las personas de seguridad le abría la puerta de la valla para que entrase en el parking privado y aparcase su coche. En un ambiente inmejorable, Kiko pinchó ante un público completamente entregado a la música del dj, demostrando que está recuperado después del susto que tuvo de salud hace unas semanas.