Julio de 2023, el mes más calido en el mundo desde que hay registros, según la OMM

Este mes de julio de 2023 se ha convertido en más cálido en el mundo desde que hay registros, según ha dado a conocer la Organización Meteorológica de Mundial (OMM, por sus siglas en inglés) tras analizar los datos de ERA5 del Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S) de la Unión Europea. En concreto, la temperatura media global del aire en la superficie durante los primeros 23 días de julio de 2023 ha sido de 16,95ºC, "muy por encima" de los 16,63ºC registrados para todo el mes de julio de 2019, que hasta la fecha ostentaba el récord del julio más cálido registrado. Además, la temperatura alcanzó su valor diario más alto el pasado 6 de julio de 2023, con 17,08°C, seguido del 5 y 7 de julio. Julio alcanzó en sus inicios el récord diario de temperatura media global del aire en la superficie del 3 al 6 de julio. Desde entonces, todos los días han sido más calurosos que el récord anterior de 16,80ºC, correspondiende al 13 de agosto de 2016. Los datos de ERA5 reflejan que las primeras tres semanas de julio han sido el período de tres semanas más caluroso registrado, donde la temperatura media mundial superó temporalmente el umbral de 1,5°C por encima del nivel preindustrial durante la primera y la tercera semana del mes. Estas altas temperaturas se han relacionado con las olas de calor que se han producido en gran parte de América del Norte, Asia y Europa, así como los incendios forestales sufridos en países como Canadá y Grecia, que han tenido un gran impacto en la salud de las personas, el medio ambiente y la economía. Asimismo, desde el pasado mes de mayo, la temperatura promedio global de la superficie del mar ha estado muy por encima de los valores observados anteriormente para la época del año. Por todo ello, es muy probable que julio de 2023 sea el julio más caluroso y también el mes más caluroso registrado, después de un junio marcado por las altas temperaturas. Según los datos de ERA5, el mes más caluroso registrado anteriormente fue julio de 2019. "EBULLICIÓN GLOBAL" "No tenemos que esperar a fin de mes para saber esto. A falta de una mini-Edad de Hielo en los próximos días, julio de 2023 romperá récords en todos los ámbitos", ha afirmado en rueda de prensa el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, para quien "la era del calentamiento global ha terminado, hemos entrado en la de la ebullición global". "Según los datos publicados, julio ya ha visto el período de tres semanas más caluroso jamás registrado; los tres días más calurosos registrados; y las temperaturas oceánicas más altas para esta época del año. Para vastas partes de América del Norte, Asia, África y Europa, es un verano cruel. Para todo el planeta, es un desastre. Y para los científicos, es inequívoco: los humanos tienen la culpa", ha aseverado Guterres. La OMM predice que existe un 98% de probabilidad de que al menos uno de los próximos cinco años sea el más cálido jamás registrado y un 66% de probabilidad de superar temporalmente los 1,5°C por encima del promedio de 1850-1900 durante al menos uno de los cinco años. Para el director del Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S) en ECMWF, Carlo Buontempo, las temperaturas récord "son parte de la tendencia de aumentos drásticos en las temperaturas globales". "Las emisiones antropogénicas son, en última instancia, el principal impulsor de estas temperaturas en aumento. Es poco probable que el récord de julio permanezca aislado este año, los pronósticos estacionales de C3S indican que es probable que las temperaturas en áreas terrestres estén muy por encima del promedio, superando el percentil 80 de la climatología para la época del año", ha alertado. Por su parte, el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, Petteri Taalas, ha añadido que "el clima extremo que afectó a millones de personas en julio es, lamentablemente, la dura realidad del cambio climático y un anticipo del futuro". "La necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es más urgente que nunca. La acción climática no es un lujo sino una obligación", ha asegurado. Los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales también han dado a conocer una serie de registros de temperatura diarios y de estación. De esta manera, China estableció un nuevo récord nacional de temperatura de 52,2°C el pasado 16 de julio en la ciudad de Turpan, en la provincia china de Xinjiang, según la Administración Meteorológica de China. No obstante, el informe provisional 'Estado del clima mundial 2023' de la OMM, que se presentará en la COP28 el próximo mes de diciembre, incorporará detalles de los nuevos récords nacionales de temperatura. Pese a las altas temperaturas de este mes, een Europa continental el récord de temperatura se mantiene en los 48,8°C en Sicilia que se alcanzaron en 2021, el pasado 11 de agosto.