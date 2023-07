Jude Bellingham: "Las expectativas del club son altas, tenemos que estar a la altura"

El centrocampista inglés del Real Madrid, Jude Bellingham, reconoció que está "disfrutando" y "aprendiendo de tantos grandes jugadores" en sus primeros días con el club madridista en el que deben estar "a la altura" para cumplir con "las expectativas altas" que hay. "Me gusta pensar que estoy disfrutando y, hasta ahora, todo va bien. Estoy disfrutando jugando con este equipo, aprendiendo de tantos grandes jugadores", señaló Bellingham tras la victoria de este miércoles en un amistoso ante el Manchester United. El joven internacional, elegido 'MVP' del partido y autor de un gran gol, advirtió que esta temporada les esperan "grandes retos". "Hay mucho a lo que aspirar, y con razón. Es el club más grande, con los mejores jugadores, así que las expectativas son altas, como debe ser. Se trata de que salgamos ahí fuera y estemos a la altura", apuntó. El inglés destacó de su nuevo club "la forma en que todo el mundo se aplica en los entrenamientos, la mentalidad día tras día". "Tenía confianza al venir aquí porque sabía lo buenos que eran los jugadores. Conozco las cualidades que puedo aportar y siento que he encajado", añadió. "El papel que estoy desempeñando me gusta. Contra el AC Milan hice un partido decente y ante el United también. Ahora sólo quiero mantener el ritmo de cara a la temporada", subrayó un Bellingham, que pensó que estaba en posición adelantada en su gol. "Hoy en día hay que jugar hasta el pitido final porque nunca se sabe. Mientras corría, vi al juez de línea y su banderín se quedó bajado, así que seguí con la celebración. Si es fuera de juego, no pasa nada, pero sigue siendo gol", declaró con una sonrisa. Finalmente, se refirió a su cruce de palabras con Lisandro Martínez tras una entrada del argentino, quitándole hierro pese a su enfado inicial. "Es un jugador brillante. Cuando vino a desearme lo mejor al salir, le respeté de verdad, sé que lo que pasa en el campo se queda en el campo. Le vi al final del partido y le deseé lo mejor. Respeto cuando dos jugadores intentan ganar a su equipo y luego se juntan y se muestran respetuosos. Es un gran competidor y un gran jugador. Al igual que yo, quiere ganar, podemos tener ese momento después del partido", zanjó.