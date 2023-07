Griezmann: "Queremos ponernos a tono lo más rápido posible"

El delantero del Atlético de Madrid Antoine Griezmann valoró de manera positiva el primer amistoso de la pretemporada este jueves, ante el Team K-League, equipo de estrellas del fútbol surcoreano, aunque fue "una pena" la derrota por 2-3, con el equipo dispuesto a ponerse "a tono lo más rápido posible". "Es el primer partido, tenemos ganas de empezar con los partidos. Una pena la derrota pero yo creo que está bien, correr, hacer esfuerzos, arriba y atrás", dijo en declaraciones a los medios del club rojiblanco después del partido en el World Cup Stadium de Seúl, donde el Atlético se vio remontado en los últimos cinco minutos. El francés confió en que, después del trabajo físico, comience a llegar el ritmo con los partidos. "Ahora, a descansar bien y tenemos otro partido el domingo. Mucho calor, mucha humedad, pero no hay excusa. Queremos ponernos a tono lo más rápido posible y pasa por esto", apuntó. Además, Griezmann celebró la gran acogida en Seúl. "El estadio estaba casi lleno, es un honor y un placer para nosotros jugar aquí y tener muchos aficionados coreanos. Ver camisetas con mi nombre me llena de orgullo y felicidad y me dan ganas de demostrar en el campo todo ese amor", terminó.