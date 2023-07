El ultraderechista Partido Republicano se sitúa como la formación con la que más se identifican los chilenos

De acuerdo con la última edición de la Encuesta CEP, el ultraderechista Partido Republicano, liderado por en que fuera aspirante presidencial José Antonio Kast, se sitúa como la formación política con la que más se identifica la población chilena. El estudio demoscópico apunta que el 38 por ciento de la población del país dice identificarse con alguna formación política, y que el diez por ciento se siente representado por el Partido Republicano, según recoge la cadena T13. Aunque la cifra de 38 por ciento de afines a alguna formación política no es alta, Chile es un país en que la militancia a partidos políticos no suele destacar. De hecho, esta es la cifra más alta desde abril de 2012. Estos datos, recabados entre los meses de junio y julio de este año, confrontan con la última encuesta del organismo, que arrojaba que tan solo el dos por ciento de los chilenos se identificaban con el partido, de ideología ultraderechista. Por su parte, el Partido Socialista, el Partido de la Gente, la democracia cristiana, los comunistas y Renovación Nacional obtienen datos similares al contar con el apoyo de entre el tres y el cuatro de los encuestados. Aunque el informe refleja mayor apoyo poblacional a las posturas de extrema derecha defendidas por el Partido Republicano, la gran parte de los ciudadanos consultados (el 36 por ciento) se califican a sí mismos como personas de ideología de centro. Por otro lado, el 19 por ciento se reconoce a sí mismo como de derechas, y la misma cifra para los de izquierdas. En torno a un 25 por ciento no contestó a la pregunta.