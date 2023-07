El nuevo Barça 'de punta en blanco' cae ante el Arsenal (5-3)

El FC Barcelona de la temporada 2023/24 arrancó esta madrugada en el SoFi Stadium de Los Angeles (California, Estados Unidos) con una derrota ante el Arsenal (5-3) de la Premier League, en un duelo loco lleno de idas y venidas en el que los blaugranas, con los fichajes de Ilkay Gündogan y Oriol Romeu en el once inicial, desaprovecharon dos ventajas en el marcador. Ante un Arsenal de Mikel Arteta más rodado, el Barça pagó la falta de ritmo y de entrenamientos y, además, el hecho de que buena parte de la plantilla sufriera hace pocos días un virus estomacal que hizo anular el primer partido previsto en esta gira estadounidense, ante la Juventus. Aún así, los de Xavi Hernández empezaron fuertes, con un once inicial potente y esas caras nuevas de Gündogan y Romeu, y se adelantaron dos veces en el marcador en la primera parte, con goles de Robert Lewandowski y de Raphinha, si bien no pudieron aguantaron los envites de un Arsenal que se mostró superior. Con la nueva segunda equipación, de camiseta blanca en honor a Johan Cruyff y a ese blanco impoluto de los años 70, el Barça no pudo frenar las contras del Arsenal, más rodado físicamente al empezar antes su trabajo de pretemporada. Pero una buena jugada de Abde, tras su cesión a Osasuna, por la izquierda hizo que Raphinha obligara a Ramsdale a desviar el balón y el rechace le cayó a un Lewandowski que sigue con su olfato goleador impoluto. Empató el Arsenal poco después gracias a Bukayo Saka pero el mismo jugador falló un penalti que hubiera sido el 2-1. Ese segundo tanto llegó primero para el Barça (1-2) y lo hizo con fortuna, la necesaria para que el disparo de falta directa de Raphinha diera en la barrera y se colara en la portería 'gunner'. Y justo antes del descanso, Kai Havertz, gran fichaje del verano, igualó la contienda para el Arsenal. Xavi hizo múltiples cambios al descanso y la segunda parte se saldó con un 3-1 a favor de los londinenses. El Barça salió con Iñaki Peña, Sergi Roberto, Kounde, Eric, Balde, Kessie, Frenkie de Jong, Fermín, Dembélé, Ansu Fati y Ferran Torres buscando aire fresco, pero en el 55' se toparon con el gol en contra de Leandro Trossard, autor de un doblete. Los 'culers' intentaron igualar de nuevo el choque pero, en una contra rápida bien ejecutada por Ansu Fati, el galo Ousmane Dembélé envió su disparo al palo. Y se toparían de nuevo con la madera los blaugranas, con un potente tiro de Balde a la cruceta, cuando el marcador era ya de 4-2 con la segunda diana de Trossard. En el 88' Ferran Torres sí vio portería y situó un esperanzador 4-3 en el electrónico del SoFi Stadium. Pero lejos de poder empatar este primer amistoso del nuevo Barça 23/24, el Arsenal puso el 5-3 definitivo apenas dos minutos después con un auténtico golazo, de trallazo fuera del área, de Fábio Vieira al que no pudo llegar Iñaki Peña.