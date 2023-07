El festival de Toronto abre este año con "The Boy and the Heron", de Hayao Miyazaki

Toronto (Canadá), 27 jul (EFE).- El film del director japonés Hayao Miyazaki "The Boy and the Heron" abrirá el próximo 7 de septiembre la 48 edición del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), anunció este jueves la organización de la muestra canadiense.

La proyección será el estreno internacional del aclamado realizador y artista de manga nipón de 82 años, autor de películas de animación como "My Neighbor Totoro" (1988) y "Spirited Away" (2001), que ganó el Óscar al Mejor Film de Animación.

Es la primera vez en sus 48 años de historia que el festival de Toronto, uno de los más importantes del mundo, elige un film de animación para abrir la muestra.

"The Boy and the Heron", el primer largometraje de Miyazaki en una década, fue estrenada a principios de este mes en Japón y se ha convertido en un éxito de taquilla para convertirse en el film de más éxito de Studio Ghibli, el estudio del director.

El director ejecutivo de TIFF, Cameron Bailey, declaró en un comunicado que el festival canadiense está "honrado" de abrir su 48 edición, que se desarrolla este año del 7 al 17 de septiembre, con la obra de "uno de los más grandes artistas del cine".

El miércoles, TIFF anunció que abrir el programa de documentales del festival con el estreno de "Copa 71", un film sobre el desconocido primer mundial de fútbol femenino disputado en 1971 en México.

Y el lunes, la organización de la muestra reveló los títulos de unas 60 películas de ficción que se proyectarán en la edición de este año, entre ellas los estrenos mundiales de los nuevos largometrajes de Viggo Mortensen, "The Dead Don't Hurt"; Michael Keaton, "Knox Goes Away", y Ethan Hawk, "Wildcat".