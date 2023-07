Carlos Sainz: "Ha sido una primera mitad de año por debajo de las expectativas de todos"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) explicó que necesitan "maximizar" lo que tengan y hacer el mejor resultado posible empezando este fin de semana por el Gran Premio de Bélgica, después de una primera mitad de año "por debajo de las expectativas". "Muchas carreras este verano y, desgraciadamente, las últimas dos no nos han ido tan bien. Hemos sufrido más de lo esperado, y sobre todo con la parrilla tan apretada como está ahora, lo que hay que centrarse es en maximizar lo que haya", dijo en declaraciones a Dazn, recogidas por Europa Press. El madrileño se resignó a cazar lo que se pueda para cerrar una primera mitad de curso decepcionante sin subirse al podio. "Si hay que hacer quintos, quintos, y si hay que hacer terceros o séptimos, séptimos. Hay que ahora intentar centrarse en eso", afirmó. "Tengo un poco sentimientos encontrados. Por empezar por lo negativo, yo creo que ha sido una primera mitad de año por debajo de las expectativas de todos. Todos en Ferrari esperábamos un poco más del coche este año, esperábamos estar luchando más arriba. Esperábamos tener igual resultados más constantes, más entre los cinco primeros recurrentemente", añadió. Además, a los medios de la F1, Sainz apuntó a que llegan a Spa en un momento complicado. "Especialmente después de fines de semana tan fuertes en Canadá y Austria, parecía que estábamos mejorando y que íbamos en la dirección correcta. Pero nuestros rivales han mejorado mucho últimamente y eso ha apretado aún más la balanza", dijo. Por otro lado, Sainz se refirió al problema que no cesa con la degradación de los neumáticos. "Obviamente tenemos nuestras teorías. De todas formas, creo que siempre habrá circuitos como Canadá o Austria que se adapten un poco más a nuestro coche, a nuestra degradación y a nuestros puntos débiles. Y luego va a haber circuitos como Silverstone o Hungaroring que no", apuntó.