Belén Esteban le manda un mensaje a Rauw Alejandro

La ruptura sentimental entre Rosalía y Rauw Alejandro es la noticia de la semana y como era de esperar, todos los seguidores estaban esperando la reacción de Belén Esteban, uno de los rostros conocidos más importantes de este país que comparte una amistad con la cantante. Aunque la noticia se hizo pública el martes por 'People', no ha sido hasta este miércoles cuando la de Paracuellos ha hablado públicamente de ello. Lo ha hecho desde 'El Canal 6 de México', donde ha estado participando como colaboradora con el resto de compañeros que están grabando el docureality de 'Sálvame' para Netflix. "Si han roto o no han roto, Rosalía es mi amiga, la Rosi. Si Rauw se ha liado con quien sea, te digo una cosa Rosi, te quiero, te querré siempre y ¿sabes qué? él se lo pierde, cariño, un beso" han sido las declaraciones de la Esteban. Como siempre hace, mirando fijamente a la cámara, la colaboradora no ha dudado en enviarle este mensaje de cariño a su amiga. Dejando entrever que todavía no ha hablado con ella y que esta no le ha confirmado la informació, Belén se ha puesto en lo peor y le ha mandado todo su apoyo a la artista.