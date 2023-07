Ana Boyer y sus hijos, fieles a Fernando Verdasco en su profesión

Fernando Verdasco acudía este miércoles a una jornada más al torneo Villa de El Espinar, en Segovia, acompañado por el resto de sus compañeros y se dejaba ver a primera hora de la tarde con una sonrisa en su rostro. Su mujer, Ana Boyer, y sus hijos, Miguel y Mateo, también estuvieron acompañándole, demostrándole su pleno apoyo en su profesión. Siguiendo los pasos de su padre, los pequeños estuvieron jugando con su padre en la pista de tenis, compartiendo raquetas y jugando con las bolas. Derrochando cercanía y simpatía con sus hijos, Fernando compartió confidencias con ellos a los que les intentó dar sus 'primeras clases de tenis' sobre la pista. Tras el entreno, Fernando Verdasco se despidió de su mujer con un tierno beso en los labios antes del partido y también se dejaba ver con una de sus hermanas, Ana, a la que saludaba con dos besos. Ana, junto a sus dos hijos Miguel y Mateo, no se perdía detalle de lo que Fernando hacía sobre la pista de juego durante el torneo. A pocos metros de su cuñada Ana, la hija de Isabel Preysler y la hermana de Fernando demostraron tener una relación maravillosa charlando y compartiendo confidencias. Disfrutando de su papel como tía, Ana se derritió en muestras de cariño con sus sobrinos, al igual que Boyer, quien estuvo muy pendiente de sus hijos a los que les explicó algunas de las normas básicas del juego. Finalmente, Ana decidió ponerle el teléfono móvil a sus hijos para que no hagan ruido y dejen de hablar durante el partido. Sin embargo, la suerte no estuvo echada para Verdasco, que perdió el partido y terminó bastante molesto con el árbitro: "Medio metro tío, no veo una mierda y me va a decir aparte eso todo chulo el gilipollas, hay que ser retrasado. Vaya gilipollas el subnormal este del árbitro". Tras el partido de su marido, Ana salía de las instalaciones del torneo junto a sus hijos y unos amigos de Verdasco con los que demostró tener muy buena relación. Cargando con su hijo pequeño en brazos, intentó pasar desapercibida entre el resto de asistentes a la hora de la salida. Una vez en el coche, su cuñada Ana Verdasco se acercó a despedirse.