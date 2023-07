Xabi Alonso descarta hablar de su futuro en el Leverkusen más allá de 2024: "Me siento cómodo en el club"

El entrenador del Bayer Leverkusen alemán, el español Xabi Alonso, dejó este miércoles abierto su futuro en el club de la Bundesliga más allá de la próxima temporada ya que actualmente se siente "cómodo" y considera su futuro "un tema importante". "Ya lo veremos", aseguró Alonso durante la concentración en la localidad austriaca de Saalfelden cuando se le preguntó si imagina una prolongación del contrato que termina en 2024. "En este momento la plantilla es lo más importante. Me siento cómodo en el club, con el equipo y con los responsables. Para mí, en este momento, ese no es un tema importante", zanjó. Ya poco antes del final de la temporada pasada circularon diversos rumores sobre el tolosarra, pero entonces el técnico se mostró partidario de seguir en el Leverkusen. Ahora, con la posibilidad de que Carlo Ancelotti deje el Real Madrid al final de la próxima temporada para dirigir a Brasil, el nombre del exjugador madridista vuelve a sonar con fuerza. El director deportivo del equipo germano, Simon Rolfes, ya dijo previamente que "no hay un marco temporal" para hablar del contrato del español. "La situación es buena para nosotros, seguramente será un tema entre Xabi y nosotros", advirtió.