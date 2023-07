TIFF estrenará "Copa 71", un documental sobre el primer mundial de fútbol femenino

Toronto (Canadá), 26 jul (EFE).- "Copa 71", un filme sobre el primer mundial de fútbol femenino, disputado en 1971 y borrado de los libros de historia, abrirá el programa de documentales de la edición de este año del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), uno de los más importantes del mundo.

"Copa 71", dirigido por Rachel Ramsay y James Erskine, recupera el mundial de fútbol que las selecciones femeninas de Inglaterra, Francia, Dinamarca, Argentina, Italia y México disputaron en la capital mexicana en agosto de 1971, 20 años antes que el primer torneo mundial femenino de la FIFA.

Ese primer mundial femenino, que fue organizado por la Federación Independiente de Fútbol Femenino Europeo (FIFFE), ha quedado borrado de la historia y de hecho muchas de las futbolistas actuales desconocen su existencia, pese a que la final se jugó en el estadio Azteca ante 100.000 espectadores.

"Copa 71", que realizará su estreno mundial en Toronto, abrirá el programa de documentales de la 48 edición de TIFF, que se celebra este año del 7 al 17 de septiembre.

Otros documentales que se estrenarán este año en TIFF son la cinta ucraniana "Defiant", "Flipside" (EE.UU.), "Mountain Queen: The Summits of Lhakpa Sherpa" (EE.UU.), "The Contestant" (Reino Unido), "The World is Family" (India) y "Walls" (Italia).

El lunes, el festival de Toronto ya anunció los títulos de unas 60 películas de ficción que se proyectarán en la edición de este año, entre ellas los estrenos mundiales de los nuevos largometrajes de Viggo Mortensen, "The Dead Don't Hurt"; Michael Keaton, "Knox Goes Away", y Ethan Hawk, "Wildcat". EFE

