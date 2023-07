Reino Unido dice que la flota de Rusia en el mar Negro podría prepararse para "aplicar un bloqueo a Ucrania"

Los servicios de Inteligencia de Reino Unido han afirmado este miércoles que la flota rusa en el mar Negro "ha alterado su postura" desde que Moscú anunciara la semana pasada el fin del acuerdo para la exportación de grano desde puertos ucranianos y han apuntado que se estaría preparando para "aplicar un bloqueo a Ucrania". "La moderna corveta 'Sergei Kotov' se ha desplegado en el sur del mar Negro, patrullando la línea de tránsito marítimo entre el (estrecho del) Bósforo y Odesa", han manifestado, antes de indicar que "hay una posibilidad realista de que forme parte de un grupo destinado a interceptar buques comerciales que Rusia considere que tienen Ucrania como destino". Así, han recalcado que la Iniciativa de Grano en el Mar Negro había "moderado la implicación del mar Negro en la guerra", si bien han manifestado que "ahora existe el potencial de que aumente la intensidad y alcance de la violencia en la zona", según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa británico a través de su cuenta en la red social Twitter. El Ministerio de Defensa ruso afirmó el martes que el buque 'Sergei Kotov' había repelido un ataque por parte de dos embarcaciones no tripuladas por parte de Ucrania en la parte suroeste del mar Negro, a unos 370 kilómetros de la ciudad portuaria de Sebastopol, situada en la península de Crimea. Por su parte, el portavoz adjunto del Kremlin, Yuri Ushakov, reiteró el martes que Rusia está dispuesta a volver a participar en el acuerdo para la exportación de productos agrícolas desde puertos ucranianos siempre y cuando se cumplan sus principales demandas. "El acuerdo no se ha reducido por completo, simplemente se ha suspendido", sostuvo. Las autoridades rusas comunicaron la semana pasada que no renovarían el acuerdo --firmado en julio del año pasado con Ucrania y con la mediación de Turquía y Naciones Unidas-- al considerar que no se estaba cumpliendo la parte del pacto que beneficiaba a Moscú. Desde entonces, la comunidad internacional ha criticado a Moscú por una decisión que consideran genera inestabilidad alimentaria en todo el planeta, especialmente en aquellos países más vulnerables a crisis alimentarias.