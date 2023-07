Patricia Cerezo asegura que siempre tendrá mucho cariño a Ramón García por todo lo vivido

El pasado julio de 2021 salía a la luz el divorcio entre Patricia Cerezo y Ramón García. Una noticia que sorprendía ya que ambos llevaban separados meses y ellos mismos aseguraban ante las cámaras que lo habían llevado con mucha discreción y naturalidad. Meses más tarde, ella rehacía su vida, pero evitaba hablar en los medios sobre su nuevo noviazgo. Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Patricia y nos ha confesa no haberse dado cuenta del segundo aniversario de separación con Ramón García: "¿Ah sí? Jolín. Bueno, a ver, han pasado dos años, aniversario de separación yo soy de celebrar pero tanto no". La colaboradora de televisión nos ha asegurado estar encantada tras haber pasado página y formado una relación con Kiko Gámez: "La vida sigue, estoy encantada con todo"... y ¡atención! porque Patricia nos ha contestado así: "Que me lo pida" cuando le hemos preguntado si le gustaría darse el 'Sí, quiero' con él. Aunque la relación parece ser cordial, Patricia sí que nos ha defendido que siempre guardará un cariño especial a Ramón García por todo lo que compartieron juntos: "Eso siempre, eso siempre y eso no falta. Seguirá toda la vida igual". Aunque no pudo ver su vuelta a televisión con 'Grand Prix del verano', se alegra de su éxito: "No pude verlo porque tenía cena de amigas pero por supuesto que me alegro un montón... Sí, claro que sí. Los buenos programas siempre vuelven y siempre funcionan".