Miembros de la Guardia Presidencial de Níger bloquean los alrededores del Palacio Presidencial en Niamey

Un grupo de miembros de la Guardia Presidencial de Níger ha protagonizado este miércoles un bloqueo en las calles de los alrededores del Palacio Presidencial en la capital, Niamey, tras lo que la Presidencia ha amenazado con una respuesta militar en caso de que no pongan fin a su protesta, en medio de especulaciones sobre una posible intentona golpista. Fuentes citadas por el portal nigerino de noticias ActuNiger han apuntado a "una situación confusa y aún complicada", sin más detalles, entre informaciones que apuntan a una intentona por disputas en el seno de la Guardia Presidencial. Sin embargo, este mismo medio ha resaltado que en los alrededores del Palacio Presidencial hay una situación de calma y que no hay movimiento de personas armadas, mientras que la circulación se ha retomado tras los bloqueos registrados a primera hora. Por su parte, fuentes citadas por la cadena de televisión británica BBC han indicado que el presidente, Mohamed Bazoum, habría mantenido discusiones con los responsables de los bloqueos, igualmente sin que hayan trascendido más informaciones sobre la situación. Poco después, la Presidencia nigerina ha señalado en un breve mensaje en su cuenta en la red social Twitter que Bazoum y su familia "se encuentran bien", sin pronunciarse sobre la supuesta reunión con los miembros de la Guardia Presidencial que están detrás de la protesta. Asimismo, ha advertido de que "el Ejército y la Guardia Nacional están dispuestos a atacar a los elementos de la Guardia Presidencial implicados en este cambio de humor si no vuelven a unos mejores sentimientos (hacia las autoridades)". Níger es un aliado clave de varios países occidentales, incluidos Estados Unidos y Francia, en la lucha contra el yihadismo en África Occidental y hasta ahora ha logrado evitar la inestabilidad política que ha afectado a otros países de la región por la inseguridad. Burkina Faso, Malí y Chad se han visto afectados por diversas asonadas, varias de ellas por el descontento entre los militares por la lucha contra el terrorismo. El país hace frente a la amenaza terrorista en el oeste por parte de la rama de Al Qaeda en Malí, el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), y Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS). Asimismo, la región de Diffa, bañada por el lago Chad, es escenario de ataques con relativa frecuencia por parte de Boko Haram y de su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA).