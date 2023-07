Los bancos regionales Banc of California y PacWest Bancorp acuerdan su fusión

Los bancos regionales estadounidenses Banc of California y PacWest Bancorp, una de las entidades que mayores dificultades atravesó durante las turbulencias de la pasada primavera, han acordado la combinación de sus actividades a través de una fusión de acciones que ha sido aprobada por unanimidad por las juntas directivas de ambas instituciones financieras. Según los términos del acuerdo de fusión, que podría completarse a finales de 2023 o principios de 2024, los accionistas de PacWest recibirán 0,6569 acciones ordinarias de Banc of California por cada acción ordinaria de PacWest en su poder. Tras el cierre de la transacción, el holding y el banco combinados operarán bajo el nombre y la marca Banc of California. Asimismo, fondos administrados por Warburg Pincus y por Centerbridge Partners, han acordado con Banc of California invertir un total de 400 millones de dólares (360 millones de euros) en valores de nueva emisión de la entidad combinada. Una vez completada la transacción propuesta, se espera que las acciones emitidas a los accionistas de PacWest en la fusión representen aproximadamente el 47% del total en circulación de la entidad combinada, mientras que los fondos de Warburg y Centerbridge contarán aproximadamente con un 19% y las acciones ordinarias de Banc of California representarán el 34% restante. La fusión creará la principal franquicia de banca comercial de California, con unos 36.100 millones de dólares (32.542 millones de euros) en activos, 25.300 millones de dólares (22.807 millones de euros) en préstamos totales y 30.500 millones de dólares (27.494 millones de euros) en depósitos totales y más de 70 sucursales en California. Jared Wolff, presidente y consejero delegado de Banc of California, conservará los mismos roles en la entidad combinada, mientras que John Eggemeyer, quien actualmente se desempeña como consejero principal independiente en el directorio de PacWest, se convertirá en el presidente del directorio de la compañía combinada luego de la fusión. Asimismo, la junta directiva de la nueva entidad combinada estará compuesta por 12 consejeros: ocho de la junta directiva existente de Banc of California, tres de la junta directiva existente de PacWest y uno de Warburg Investors. "Esta fusión transformadora creará una institución sólida, bien capitalizada y altamente líquida", dijo el Jared Wolff. De su lado, Paul Taylor, presidente y consejero delegado de PacWest, declaró que la fusión es una gran oportunidad para los accionistas, clientes, comunidades y empleados de PacWest.