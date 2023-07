La secretaria de Comercio de EEUU desvela su intención de realizar "este verano" un viaje oficial a China

La secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, ha afirmado que tiene intención de realizar un viaje este verano a China para abordar las relaciones económicas bilaterales y ha defendido la necesidad de "hacer negocios" con Pekín al tiempo que Washington se "protege" de posibles amenazas. "Planeo viajar a China este verano. Estamos remachando la fecha y los planes", ha dicho Raimondo durante un acto organizado por el 'think tank' Wilson Center, que ha retransmitido el encuentro a través de su canal en YouTube. "Necesitamos hacer negocios con China allá donde podamos, tenemos que promover dondequiera que podamos, pero tenemos que protegernos. Tengo un papel que jugar en ambos casos", ha manifestado, antes de incidir en que "genera muchos beneficios hacer negocios donde sea posible". Así, Raimondo ha argumentado que hay "muchas" industrias, entre ellas las de alimentación y entretenimiento, que podrían aprovecharse de una mejora de estas oportunidades y ha puesto como ejemplo que la cadena Starbucks vaya a abrir una tienda en el gigante asiático. "Hay una iniciativa para promover exportación de pequeñas empresas estadounidenses en el espacio de productos de salud y belleza", ha reseñado, al tiempo que ha reiterado que "no hay riesgo de seguridad nacional para Estados Unidos por vender café, y productos de salud y belleza en China y crea puestos de trabajo en Estados Unidos". "Dicho esto, debemos protegernos y estar atentos ante las amenazas y la competencia estratégica", ha sostenido Raimondo, que ha hecho hincapié en que "hay que decidir qué tecnologías, ya sea inteligencia artificial, semiconductores, software o hardware, que tiene Estados Unidos y China quiere para hacer avanzar sus capacidades militares". Por ello, ha manifestado que "hay que determinar" cuáles son las áreas que Estados Unidos debe considerar como estratégicas de cara a una posible amenaza de seguridad nacional por parte de Pekín y "trabajar con los aliados para negar a China estas capacidades". Estados Unidos y China han mantenido recientemente varios encuentros de alto nivel, incluido el viaje la semana pasada al gigante asiático por parte del enviado presidencial especial de Estados Unidos para el Clima y ex secretario de Estado del país, John Kerry. Además, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, viajó en junio a Pekín, desplazamiento que se vio seguido por una visita de secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en una serie de esfuerzos diplomáticos para estabilizar las relaciones entre ambos países, deterioradas principalmente por las tensiones en torno al estatus de Taiwán y el derribo a principios de año de un presunto globo chino sobre espacio aéreo estadounidense.