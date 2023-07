La activista Amparo Carvajal retomará sus funciones como presidenta de la Asamblea Permanente de DDHH

La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), la española Amparo Carvajal, de 84 años, retomará sus funciones en dicho cargo después de que este fin de semana haya puesto fin a 52 días de vigilia para reclamar la sede de la asociación en La Paz tras la mediación de la Diplomacia española. Carvajal, nacida en León, reabrirá la oficina y volverá a su labor a partir de la próxima semana hasta que finalice su mandato en 2025, según ha informado el abogado Ricardo Rodríguez. La sede estaba ocupada por Edgar Salazar, quien también se atribuye la Presidencia legítima de la institución, pero abandonó el edificio durante el fin de semana por la puerta trasera. El cónsul de España en Bolivia, Guillermo Gil, facilitó la salida de Carvajal, quien logró subir a la azotea del edificio con ayuda de una escalera, donde se mantenía a la intemperie. Tras este incidente, se ha realizado un inventario en el que no se ha detectado la pérdida de documentación o la sustracción de algún elemento por parte de la dirigencia paralela afín al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), informa el periódico 'Correo del Sur'. "Según el informe del inventario, no se ha podido observar ninguna irregularidad. Sin embargo, vamos a esperar que esa acta, elaborado por el notario de fe pública que ha ingresado, se nos proporcione una copia y podamos verificar in situ que el documento tenga relación con la intervención que se hizo", ha declarado el abogado.