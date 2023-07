Japón se clasifica para octavos y Canadá vence por la mínima a Irlanda en el Mundial de Fútbol

Japón se clasificó para los octavos de final al conseguir una cómoda victoria (2-0) ante Costa Rica en la segunda jornada del Mundial femenino de fútbol, que se disputa hasta el 20 de agosto en Australia y Nueva Zelanda, mientras que Canadá sufrió para superar por la mínima (2-1) a la República de Irlanda. Tras golear en el primera jornada a Zambia, la selección nipona se veía las caras con Costa Rica en un duelo en el que las de Futoshi Ikeda eran muy favoritas y desde el principio hicieron buenos los pronósticos. Las asiáticas salieron comenzaron con el juego alegre que les caracteriza y pronto abrieron el marcador por mediación de Hikaru Naomoto, y tan solo dos minutos después Aoba Fujino amplió distancias, convirtiéndose con 19 años y 180 días en la goleadora japonesa más joven en una Copa del Mundo. En la segunda mitad el guión fue similar, con las centroamericanas sufriendo las acometidas japonesas, que no fueron capaces de ampliar su renta, gracias a una actuación estelar de la meta costarricense Daniela Solera, que tras ser la mejor ante España volvió a destacar en su segunda aparición, pero que no pudo evitar el adiós de las suyas a sus aspiraciones de pasar a octavos. Japón no pudo ampliar el marcador, pero se convirtió en la primera selección del torneo en clasificarse para los octavos, jugándose el próximo lunes con España el primer puesto del Grupo C, para lo que necesitará la victoria. Por su parte, la actual campeona olímpica y número 7 del ranking mundial, Canadá, se repuso de su inesperado empate ante Nigeria y venció con mucho trabajo por la mínima a la República de Irlanda, que tras complicarle su debut a la anfitriona Australia, volvió a quedarse a las puertas de la sorpresa, pese a ponerse por delante a los cuatro minutos de partido gracias a un gol olímpico de Katie Mccabe. Pese a verse por debajo en el marcador, las jugadoras de Beverly Priestman dominaron la primera mitad, con más ímpetu que acierto, ante un equipo europeo espoleado por su ventaja, que basó su estrategia en una defensa muy física. El acoso de las 'Canucks' tuvo su recompensa en el añadido cuando un centro lateral tocó en Megan Connolly y acabó en la red para convertirse en el empate. El varapalo mental del empate al filo del descanso fue demasiado para el equipo irlandés, que vio como sus rivales remontaban al inicio del segundo tiempo con un gol en el minuto 53 gracias a un gran remate de Adriana Leon. Al verse por debajo en el marcador, Irlanda fue con todo a por el empate, pero la defensa canadiense no permitió ocasiones y el marcador no se movió, dejando eliminada a su rival.