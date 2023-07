Google retira el soporte de Fuchsia de los altavoces inteligentes

Google ha retirado el soporte de sus sistema operativo Fuchsia de los altavoces inteligentes en el que estaba trabajando, aunque lo mantiene en las pantallas Nest Hub que ya funcionan con él. Los trabajos con Fuchsia OS se remontan al año 2016, cuando Google empezó a desarrollar este sistema operativo que utiliza el kernel Zircon, de desarrollo propio, en lugar de Linux -como Android-, y que puede ejecutar aplicaciones de Android. Hubo que esperar hasta 2021 para que empezara a distribuir una versión para dispositivos comerciales en las pantallas inteligentes Nest Hub de primera generación (2018), que hasta entonces habían funcionado con Cast OS. Posteriormente se amplió a Nest Hub Max de 2019 y la segunda generación de Nest Hub (2021). Ese mismo año ya se conoció la intención de Google de extender este sistema operativo a más dispositivos inteligentes y otros factores de forma, empezando por los altavoces inteligentes. Sin embargo, y como recogen desde 9to5Google, estos trabajos se han paralizado. En el repositorio de los trabajos con Fuchsia, un cambio de código informa a los desarrolladores de que se eliminan los controladores de placa para 'hardware' no compatible, así como cualquier código relacionado con ello. Este 'hardware' no compatible incluye los altavoces inteligentes Nest mini y Nest Audio, el 'router' Nest WiFi, un altavoces Nest aún no anunciado y algunos altavoces inteligentes basados en Android. Sin embargo, y como matizan en el portal citado, las pantallas inteligentes que ya cuentan con Fuchsia siguen funcionando con este sistema e incluso seguirán recibiendo actualizaciones.