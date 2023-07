Fracasa la moción de censura contra una ministra de Meloni acusada de fraude

Roma, 26 jul (EFE).- La moción de censura presentada por la oposición italiana contra la ministra de Turismo, Daniela Santanchè, por sus supuestas irregularidades empresariales fracasó hoy en el Senado gracias al voto de los tres partidos que conforman la coalición de Gobierno liderada por Giorgia Meloni.

Los diputados conservadores de Hermanos de Italia (FdI), La Liga y Forza Italia (FI) rechazaron por 111 votos la moción mientras que los partidos de la oposición no lograron unirse y sumaron solo 67 votos, los del Movimiento 5 Estrellas (M5S) y el Partido Demócrata (PD).

Las formaciones de centro ni siquiera acudieron al hemiciclo.

"He dicho la verdad, es una jornada bellísima", celebró la ministra tras salir indemne de una sesión que ha demostrado la unidad de la coalición gobernante y las diferencias entre los partidos opositores.

Santanchè, que integra las filas de Hermanos de Italia, el partido de Meloni, llevaba semanas en la picota tras la emisión de un reportaje en la televisión pública italiana RAI que ponía en duda la legalidad de sus negocios.

Además de incluir testimonios de extrabajadores y documentación judicial, el reportaje desveló que la Fiscalía de Milán investigaba sus sociedades por supuestos balances falsificados, plusvalías ficticias y transferencias anómalas de fondos.

El asunto no solo indignó a los contrarios a Meloni, sino que también La Liga y Forza Italia pidieron la intervención de la ministra en el Parlamento.

"Ser empresario y también político no significa que esté prohibido recurrir a las leyes en vigor, no he recibido favoritismos pero tampoco debo ser indebidamente penalizada", justificó la ministra.

Entre otros asuntos, Santanchè era sospechosa de usar indebidamente los mecanismos de ayuda aprobados durante la pandemia del coronavirus: si sus empleados en suspensión temporal de empleo continuaron trabajando y si no devolvió un crédito de 2,7 millones de euros.

"He recurrido a los instrumentos puestos a disposición de todas las empresas por las leyes aún vigentes", se defendió la ministra, antes de asegurar que si cometió errores ya los "ha pagado".

Unas explicaciones que no convencieron al ex primer ministro Giuseppe Conte (2018-2021) y líder del M5S, impulsor de la moción: "Salvan a la ministra Santanchè a pesar de mentir descaradamente al Parlamento y a los ciudadanos y de una conducta incompatible con su función institucional". EFE

