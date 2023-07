El primer ministro de Camboya, Hun Sen, cede el testigo a su hijo tras 38 años en el cargo

El primer ministro de Camboya, Hun Sen, ha confirmado este miércoles que no estará al frente del nuevo Gobierno, tal y como prometió antes de que se celebraran unas controvertidas elecciones en las que su partido volvió a vencer de manera aplastante, y cederá 38 años después el bastón de mando a su hijo, Hun Manet. "Mi hijo no heredará este cargo sin un proceso legítimo. Ha participado en las elecciones como candidato a diputado, un paso fundamental en nuestro sistema democrático", ha argumentado Hun Sen en un discurso televisado, que ha recogido el diario 'The Phnom Penh Post'. Hun Manet, de 45 años, es el hijo mayor del ya ex primer ministro y actualmente el jefe del Ejército del país. En estas últimas elecciones, que la comunidad internacional considera que no han sido libres ni justas debido a la persecución a la que ha sido sometida la oposición, ha logrado escaño en el Parlamento. "Hun Manet asumirá su cargo como primer ministro del Reino de Camboya a partir del 22 de agosto de 2023", ha anunciado su padre tras reunirse y obtener el visto bueno del rey Norodom Sihamoni, tal y como ha informado la agencia Kampuchea Presse. No obstante, Hun Sen, a pesar de su renuncia, ha asegurado que seguirá "al servicio" del pueblo camboyano y mantendrá su escaño en el Parlamento, así como la presidencia de su formación, el Partido Popular de Camboya, aunque ha prometido no interferir en los asuntos del nuevo primer ministro y su gabinete. A su vez, está previsto que asuma la presidencia del Senado, así como la del Consejo Consultivo Real, a petición de propio monarca, tal y como ha desvelado.