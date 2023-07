El presidente de Kenia asegura estar disponible para reunirse con el líder de la oposición

El presidente de Kenia, William Ruto, ha informado este martes sobre su disponibilidad para reunirse con el líder de la oposición, Raila Odinga, que ha convocado grandes manifestaciones en las últimas semanas y que se han saldado con cerca de una treintena de muertos. "Mi amigo Raila Odinga, me voy a Tanzania a una reunión sobre recursos humanos para armonizar la expansión de las oportunidades de empleo en nuestro continente. Vuelvo mañana por la tarde y, como siempre han sabido, estoy a su disposición para reunirme con ustedes en cualquier momento", ha publicado Ruto en su cuenta de Twitter. Aunque Odinga aún no ha respondido, el pasado viernes tildó al presidente de "hipócrita" y negó estar interesado en formar parte del Gobierno. "No hemos buscado ni buscaremos un apretón de manos", zanjó. Cerca de una treintena de personas han muerto en el marco de las últimas manifestaciones contra el Gobierno de Ruto, quien se impuso a Odinga en las disputadas elecciones del año pasado. Las protestas de los últimos días convocada por el líder opositor han sacudido la capital, Nairobi, y otras ciudades del país, en medio de una dura represión por parte de las fuerzas de seguridad kenianas. Odinga, quien fue primer ministro entre 2008 y 2013 y que rechazó la victoria de Ruto en las elecciones de agosto de 2022 --a las que concurrió con el apoyo del presidente saliente, Uhuru Kenyatta--, hizo a finales de junio un llamamiento a una campaña de desobediencia civil ante la subida de los impuestos al combustible.