El PP de Cataluña ve una "oportunidad histórica" de acabar con el 'procés' tras los resultados del 23J

El líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, ha asegurado este miércoles que ve una "oportunidad histórica" de terminar con el 'procés', al triplicar escaños su partido, la victoria del PSC y la pérdida de diputados de los partidos independentistas, de 23 a 14. Fernández ha valorado que el PP es el partido que "más ha crecido" en Cataluña y en una entrevista en Cadena Cope, recogida por Europa Press, lo ha sumado al resultado "excelente" del PSC. "Lo que veo por delante es una oportunidad histórica de acabar con el 'procés'" ante el "menor apoyo" electoral a los partidos "separatistas" desde que iniciaran el proceso independentista hace 11 años, ha proclamado. Fernández ha puesto en valor que el PP ha superado en votos --aunque no en escaños-- a ERC y Junts, lo que hace que Cataluña deje de ser un "agujero negro electoral" para los 'populares', ha subrayado, al lograr seis escaños, frente a los dos de 2019. No obstante, el dirigente ha lamentado que el PSOE "da la sensación" de que prefiere "realimentar" el 'procés' en lugar de "finiquitarlo", al estar dispuesto a recibir los apoyos de ERC y Junts para que Pedro Sánchez repita como presidente del Gobierno. Ha criticado que a los socialistas no les importe "entregar las llaves" de la gobernabilidad del país a los independentistas en el momento en el que "más débiles están". A su juicio, Sánchez prefiere seguir siendo "rehén" a ensayar una fórmula de gobierno no nacionalista en Cataluña. "Ahora dan los números. Por primera vez en la historia se abre la posibilidad de un gobierno no nacionalista en Cataluña. Y, en cambio, Sánchez ya tiene muy claro que lo que prefiere es rearmar a alguien que está grogui, porque el separatismo está grogui", ha señalado. PUIGDEMONT PUEDE QUERER RECUPERAR INFLUENCIA Fernández ha advertido que las únicas cesiones que Sánchez tiene pendientes con la Generalitat son la retirada de la Guardia Civil y la Policía Nacional, la autodeterminación, la amnistía y la forma de Estado, después de conceder los indultos, eliminar la sedición o rebajar la malversación en el Código Penal. "Sobre eso versará la legislatura si Sánchez llega a un acuerdo con el separatismo", ha vaticinado, lamentando que el PSOE no les devuelva la "generosidad" que tuvo el PP al permitir que el socialista Jaume Collboni fuera elegido alcalde de Barcelona y facilite ahora la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Preguntado por qué cree que decidirá Carles Puigdemont para Junts, si que gobierne Sánchez o haya de nuevo elecciones, Fernández ha indicado que en esa formación hay dos almas y es "difícil saber" el parecer del expresidente catalán, si bien ha indicado que "podrían verse tentados a recuperar algún tipo de influencia" política y, por tanto, posibilitar que Sánchez siga en Moncloa. El presidente del PP catalán ha avisado de que si el nuevo gobierno o Sánchez llegaran a mencionar la palabra amnistía, que exige Junts, sería "la legitimación de la idea de que España es un Estado fascista", lo que vería como una "barbaridad". Además, ha aprovechado para criticar las "desafortunadas" declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, en un desayuno informativo de Europa Press, en el que auguró más tensión en Cataluña si de las elecciones salía un gobierno de PP y Vox. "Lanzar mensajes apocalípticos sobre el cambio de gobierno no ha sido acertado", ha criticado Fernández, afeando que el "populismo" se exprese en términos que "atemoricen o impulsen las más bajas pasiones". FEIJÓO LO VA A INTENTAR Fernández ha querido hacer una comparación con la situación de Ciudadanos tras ganar las elecciones autonómicas en 2017 en Cataluña. Según él, Inés Arrimadas en aquel momento tenía un "caudal de confianza extraordinaro" y su renuncia a presentarse a la investidura fue "absolutamente incomprensible" y algo que "decepcionó a la gente". En su opinión, Ciudadanos tenía dos ideas fundacionales: combatir el nacionalismo y ejercer de llave para evitar que la gobernabilidad la tuviera el separatismo, pero considera que "defraudaron" en ambas. Por ello, ha insistido en que Feijóo van a intentar ser presidente y "dar la batalla", porque de lo contrario sus electores "no les perdonarían". "Hemos ganado las elecciones y por tanto nos debemos a nuestros electores", ha insistido, y considera que Feijóo "acierta plenamente" explorando todas las posibilidades. Al ser preguntado por una hipotética coalición con Vox en Cataluña, Fernández ha puntualizado que desde el PP siempre han apostado por que la reagrupación del espacio electoral se hiciera a través de su formación. "Es muy difícil elucubrar aquí si esas coaliciones son viables o no", ha señalado. Y sobre si el voto exterior puede darles algún escaño más, cree que hay que ser prudentes pero considera posible que cambie algunas cosas de las posibles combinaciones de gobierno. Ya que, por ejemplo, en la circunscripción de Girona, el PP podría arrebatarle un escaño a Junts, algo que para Fernández tendría un "placer especial" si sucede.