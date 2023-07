EEUU dice que el caso de Trevor Reed no afectará a los esfuerzos para liberar a dos detenidos en Rusia

El Gobierno de Estados Unidos ha afirmado que los esfuerzos para lograr un intercambio de presos con Rusia "no deberían verse afectados" por el hecho de que el exmarine estadounidense Trevor Reed, liberado en abril del año pasado por Moscú, haya resultado herido en Ucrania mientras combatía en el marco de la guerra. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha afirmado que ha visto las informaciones sobre la situación de Reed y ha incidido en que lo sucedido "subraya por qué se sigue pidiendo a los estadounidenses que no viajen a Ucrania y que no combatan allí". "En lo relativo a las implicaciones sobre nuestros esfuerzos para llevar a casa a Evan Gershkovich o Paul Whelan, no debería tener ningún efecto", ha dicho, antes de ensalzar que Washington "ha logrado encontrar vías" para lograr la liberación de estadounidenses en países con los que Estados Unidos mantiene "profundas diferencias". "Desde el inicio de esta Administración hemos traído de vuelta a casa a 29 estadounidenses que habían sido detenidos de forma arbitrarias en cerca de diez países. Una vez más, son países con los que típicamente hemos tenido unas relaciones difíciles", ha explicado. Por ello, Blinken ha mostrado su esperanza de que "incluso mientras se hace frente a todo tipo de desafíos en las relaciones con Rusia, se trabajará con determinación para lograr llevar a casa a Evan y Paul". Gershkovich, periodista del diario 'The Wall Street Journal' fue detenido el 29 de marzo en la ciudad de Ekatarimburgo y acusado de recabar información secreta relativa a las actividades de una empresa militar. El periodista fue detenido tras haber estado recabando información sobre el Grupo Wagner, propiedad del oligarca Yevgeni Prigozhin, e implicado en la ofensiva militar en Ucrania. Por su parte, Whelan es un exmarine condenado a 16 años de prisión por espionaje tras ser detenido en diciembre de 2018 en un hotel de Moscú por agentes del Servicio Federal de Seguridad. Según la Inteligencia rusa, se le encontró un dispositivo de memoria externa que contenía información clasificada. Durante la jornada del martes salió a la luz que Reed, liberado en un intercambio por el piloto Konstantin Yaroshenko, había sido trasladado a un hospital de la capital ucraniana, Kiev, y más tarde evacuado a Alemania, tras resultar herido en combate en el marco de la guerra con Rusia. El exmarine estadounidense fue arrestado en 2019 y sentenciado a nueve años de prisión en Rusia en julio de 2022 por agredir a un agente de la Policía rusa. Reed y su familia negaron los cargos en su contra y Washington lo declaró como injustamente detenido. Los gobiernos de Estados Unidos y Rusia pactaron a finales de abril de 2022 un canje de presos entre Reed y Yaroshenko --condenado a 20 años de cárcel por narcotráfico--, a pesar de las tensiones entre Washington y Moscú a cuenta de la guerra en Ucrania.