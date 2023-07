Anna Castillo protagoniza Un cuento perfecto: "Las nuevas ficciones sobre identidad, amor y género son mucho más sanas"

Este viernes 28 de julio Netflix estrena 'Un cuento perfecto', miniserie basada en la novela homónima de Elísabet Benavent. La ficción relata la historia de amor y amistad de Margot (Anna Castillo) y David (Álvaro Mel), dos jóvenes de distintas clases sociales que deciden ayudarse mutuamente a recuperar sus parejas. "La fórmula de este libro y de la serie parte un poco de la fórmula clásica del cuento, de 'Romeo y Julieta', de 'La dama y el vagabundo', de estas referencias, pero contada desde un sitio mucho más sano y menos estereotipado", explica Castillo en una entrevista concedida a Europa Press. "'Un cuento perfecto' es una comedia romántica no tan estereotipada. Es una relación sana. Se critican un poco las relaciones de las que parten tanto Margot como David, que son relaciones más tóxicas", expone Mel. Como ya hiciera 'Valeria', la anterior adaptación de Benavent para Netflix, 'Un cuento perfecto' también hace hincapié en la importancia de la amistad al mismo nivel que el amor romántico, así como de la independencia. "Es una historia de amor, pero no solamente de amor romántico, sino también de amor por uno mismo y de amor a la gente que te rodea", comenta Castillo. https://youtu.be/Xm1WKYG0pMc Otro tema recurrente en la obra de Benavent que se refleja tanto en 'Valeria' como en 'Un cuento perfecto' es el éxito. "Nos bombardean desde que somos muy jóvenes con el concepto del éxito, que tienes que triunfar en la vida, y el concepto del éxito es muy complicado. Parece que hay un solo tipo de éxito y para cada persona es de una manera", señala Benavent. "Hay un imaginario común que nos hace más daño que otra cosa porque nos presiona. Se genera una expectativa a veces difícil de cumplir que termina siendo una losa", añade. Todos estos novedosos elementos hacen que, según Benavent, el género romántico esté viviendo una "época dorada". "El género se está adaptando a los tiempos, está concibiendo unas historias alrededor de un concepto de amor sano que creo que es maravilloso. También los creadores estamos empezando a poner en duda un concepto del amor que teníamos aprendido, que teníamos metido en el ADN, que no poníamos en duda y que arrastraba conceptos que eran muy tóxicos", recalca la escritora. "Al igual que la sociedad se va deconstruyendo en cuando a feminismo, a patriarcado, también se va deconstruyendo la ficción. Las nuevas ficciones que tratan sobre temas de identidad, amor y género son mucho más sanas, están mucho más revisadas. No es lo mismo ver series o películas de los 90 que ver 'Normal People' o 'Girls'", opina Castillo. Escrita por Marina Pérez y dirigida por Chloe Wallace, 'Un cuento perfecto' también cuenta en su reparto con Ana Belén, Lourdes Hernández, Ingrid García Jonsson, Ane Gabaraín y Elena Irureta, entre otros actores. Los ocho episodios de 'Un cuento perfecto' llega a Netflix este 28 de julio.