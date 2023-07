Ana Boyer nos confiesa cómo está Tamara Falcó en su luna de miel con Íñigo Onieva

Fernando Verdasco está disfrutando de su participación en el Challenger El Espinar 2023, en Segovia, y como no podía ser de otra manera, Ana Boyer ha viajado hasta allí para mostrarle todo su apoyo a su marido. Como es habitual, la hija de Isabel Preysler siempre que puede acompaña al tenista en todos sus compromisos profesionales para apoyarle. Allí pudimos hablar con Ana, que está saboreando una de las etapas más felices de su vida después de ver como su hermana Tamara Falcó se daba el 'Sí, quiero' con Íñigo Onieva hace unas semanas en 'El Rincón'. La mujer de Verdasco no dudaba en desvelarnos cómo lo están pasando los dos tortolitos en su luna de miel. Con una sonrisa en su rostro, Ana nos confesaba que "todo está muy bien" y lo cierto es que no nos cabe ninguna duda, ya que ambos han colgado en sus redes sociales algunas imágenes de este impresionante viaje. La hija de Isabel Preysler prefirió guardar silencio al preguntarle si a su hermana le ha afectado el fallecimiento de Marta Chávarri y, sobre todo, el no haber podido estar acompañando a su primo Álvaro Falcó, con el que goza de una muy buena relación. Una vez más, Ana se mostró como el mejor amuleto que puede tener su marido y no dudaba en viajar hasta Segovia para apoyarle en el Open del Espinar: "Sí, sí, claro". Después de disfrutar de unos días en Marbella, el matrimonio continua con su apretada agenda en la que, por supuesto, están los compromisos del tenista.