Washington denuncia que Irán está dispuesto a "asfixiar a sus propias empresas" para controlar a las mujeres

El Gobierno de Estados Unidos ha condenado este lunes la decisión de las autoridades de Irán de cerrar una de las oficinas de la compañía Digikala a la que está investigando porque varias de sus empleadas habrían trabajado sin velo, considerando que Teherán está dispuesto a "asfixiar a sus propias empresas" para controlar a las mujeres. El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, ha sostenido que la decisión de cerrar las oficinas del gigante de comercio electrónico "envía un mensaje claro a los jóvenes de Irán", que "el régimen no se detendrá ante nada para controlar a las mujeres y niñas iraníes. "El régimen incluso está dispuesto a asfixiar a sus propias empresas emergentes locales con ese fin. Un comportamiento como ese tiene un efecto increíblemente negativo en las perspectivas de los aspirantes a empresarios de Irán, y no es de extrañar que tantos jóvenes en Irán pidan un cambio o abandonen el país", ha declarado Miller en una rueda de prensa. Las autoridades judiciales anunciaron este lunes la apertura de un caso en relación a la publicación en Internet de fotografías en las que se ven a varias de las empleadas sin el velo. La medida contra la empresa, conocida como 'el Amazon iraní', ha tenido lugar cerca de una semana después de que el portavoz de la Policía iraní, Said Montazeralmahdi, confirmara el redespliegue de la 'Policía de la moral' en las calles del país en el marco de una nueva campaña para controlar la vestimenta de las mujeres, incluido el uso del 'hiyab', cerca de diez meses después de la muerte bajo custodia de Amini, suceso que desató una oleada de manifestaciones. Las autoridades iraníes han eximido a las fuerzas de seguridad de toda culpa sobre la muerte de Amini, si bien han reconocido ciertos excesos durante la represión de las protestas, que se han saldado con cerca de 500 muertos, según balances facilitados por varias organizaciones no gubernamentales.