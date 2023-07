Ucrania denuncia un nuevo intento de ataque nocturno con drones sobre la capital

Las autoridades ucranianas han denunciado este martes un nuevo intento de ataque nocturno con drones kamikaze en la capital del país, Kiev, aunque han señalado que la defensa aérea ha interceptado "todas" las aeronaves. El jefe de la Administración Militar de la ciudad de Kiev, Serhiy Popko, ha señalado en su canal de Telegram que las tropas rusas han utilizado drones 'Shahed', de fabricación iraní, para atacar la ciudad durante la noche, donde las sirenas antiaéreas han sonado a lo largo de más de tres horas. "Este es ya el sexto ataque con drones en la capital este mes. Todos los objetivos aéreos han sido detectados y destruidos en las cercanías de Kiev", ha explicado Popko, que ha agregado que por el momento no se han notificado víctimas ni daños en la capital. Sin embargo, no es la única zona del país que ha activado las alarmas por amenaza de ataque con vehículos aéreos no tripulados, ya que actualmente están sonando las sirenas en varias regiones como Donetsk, Sumy, Zaporiyia u Odesa. Desde que Rusia anunció su salida del acuerdo de exportación de grano ucraniano a través del mar Negro, sus tropas han intensificado los ataques aéreos contra varios puntos del país, sobre todo contra la ciudad portuaria de Odesa. Tanto Moscú como Kiev anunciaron que los buques que naveguen en estas aguas podrían ser consideradas objetivos militares.