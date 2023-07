Rusia afirma haber repelido un ataque con embarcaciones no tripuladas contra un patrullero en el Mar Negro

El Gobierno de Rusia ha asegurado este martes haber repelido un ataque con embarcaciones no tripuladas por parte de Ucrania contra un buque en el mar Negro, antes de recalcar que el suceso se ha saldado sin víctimas. "Las Fuerzas Armadas de Ucrania han llevado a cabo esta noche un intento infructuoso de atacar el patrullero 'Sergei Kotov' con dos embarcaciones no tripuladas", ha manifestado el Ministerio de Defensa ruso, antes de especificar que el buque "lleva a cabo tareas de control de navegación en la parte suroeste del mar Negro, a unos 370 kilómetros de Sebastopol". Así, ha manifestado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que "las dos embarcaciones enemigas, manejadas por control remoto, han sido destruidas por disparos con armamento estándar del buque ruso a una distancia de entre mil y 800 metros". "No hay víctimas", ha recalcado el Ministerio de Defensa ruso, que ha hecho hincapié en que "el buque 'Sergei Kotov', de la Flota del Mar Negro, sigue llevando a cabo sus tareas". Ucrania no se ha pronunciado por ahora sobre lo sucedido.