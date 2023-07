Panamá retira a un diplomático panameño en Argentina tras un incidente violento

Ciudad de Panamá, 24 jul (EFE).- El Gobierno de Panamá informó este lunes que ordenó retirar a un diplomático panameño acreditado en Argentina, después de que medios argentinos informaran de un incidente violento en el que presuntamente se vio involucrada su esposa, que golpeó a una empleada del edificio donde viven en Buenos Aires.

La Cancillería panameña dijo en un comunicado que "ha tomado la decisión de retirar al diplomático acreditado en la Embajada de Panamá en Buenos Aires, así como a su familia, en vista que no existen las condiciones para mantenerlo en dicha sede".

La nota oficial señala que la embajadora de Panamá en Argentina está enterada de los "lamentables hechos acaecidos" y ha tomado contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina.

Añade que la legación diplomática panameña en Buenos Aires se pondrá a disposición de las autoridades correspondientes a fin de "colaborar en el esclarecimiento de los hechos que se señalan e informar el retorno del funcionario y su familia a Panamá".

"Este Ministerio rechaza todo acto de violencia y reafirma que la conducta de los funcionarios acreditados en el Servicio Exterior debe reflejar, en todo momento y en cada una de sus actuaciones, el respeto y la consideración que Panamá le asigna a sus relaciones con el Estado Receptor donde se encuentran acreditados", remarcó la Cancillería panameña.

En Argentina, el canal Todo Noticias (TN) publicó en su web que Juliana, la encargada de un edificio de Recoleta, en Buenos Aires, fue "brutalmente atacada por la esposa de un diplomático".

"Tiene dos costillas rotas y teme represalias por parte de Jessica Giovana Pineda, la mujer que la golpeó. Se trata de la esposa del agregado de negocios en la embajada de Panamá, Carlos Lawson", informó el canal argentino.

Supuestamente, según TN, el conflicto se inició esa mañana cuando la hija del matrimonio dejó la puerta del ascensor abierta y ningún vecino podía usarlo.

Entonces, según la publicación, "Juliana le hizo un comentario a la menor que derivó en una discusión sobre la vereda de la calle Arenales. Lo que siguió quedó grabado: la esposa del diplomático la agarra de los pelos, la tira al suelo y la golpea".

El canal mostró también las imágenes de una cámara de seguridad, que grabó el incidente.

"Cuando la señora me agarró del pelo y me dio un puñetazo en la frente quedé inconsciente. No me acuerdo de cuando caí y en la frente tengo un moretón y un agujero porque se ve que también me clavó la uña", relató la mujer. EFE

fa/mt/rrt