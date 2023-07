Ocho de cada diez españoles demanda una movilidad más activa y menos contaminante, según un estudio

Ocho de cada diez españoles demanda el acceso a una movilidad más activa y menos contaminante, como se desprende del 'Estudio de Movilidad' llevado a cabo por Edenred durante el pasado mes de junio, que también ha concluido que seis de cada diez empresas no colabora con los gastos mensuales de desplazamiento de los empleados. De este modo, según los resultados del estudio, un 75% de las empresas que cubren los desplazamientos de trabajadores a sus puestos de trabajo lo hacen con Ticket Transporte, y de estos, un 39% de los que lo utilizan consideran que cubre todas sus necesidades, mientras que el 34% cree que lo hace de forma parcial. La investigación, que ha sido realizada por la plataforma de beneficios, incentivos y retribución flexible Edenred, ha obtenido datos de más de 1.400 profesionales en activo para tratar de identificar las demandas de los españoles en materia de movilidad para desplazarse al trabajo. Asimismo, el informe destaca que el Ticket Transporte se consolida como una herramienta "fundamental" para los empleados. No obstante, las expectativas de los trabajadores son "más amplias", por lo que el 94% de ellos reclama que se aborden otras alternativas de traslado más allá del transporte colectivo, mientras que el 92% asegura que le gustaría disponer de Ticket Transporte que sí cubriese todas las opciones de movilidad. Por otro lado, el 63% de los cuestionados eligen el importe de la ayuda como la solución "más importante" de movilidad, por delante de simplicidad de uso, diversidad de los medios de transporte propuestos o la cantidad de servicio y la facilidad para acceder al transporte ofrecido. Según el CEO de Enred España, Stanislas de Bourgues, las soluciones de transporte son cada vez más demandadas por los trabajadores españoles. "Esta circunstancia implica que las empresas tienen que ser cada vez más competitivas en lo que respecta a este tipo de ofertas. La exigencia de una mayor flexibilidad laboral también está relacionada con la adopción de facilidades para sufragar los gastos de desplazamiento entre el domicilio particular y la oficina, por lo que está tendencia va a estar muy presente durante los próximos años", ha señalado. METRO Y COCHE PERSONAL, OPCIONES FAVORITAS PARA IR AL TRABAJO Entre otras conclusiones, el estudio también subraya que las opciones predilectas de transporte de los españoles para ir al trabajo son el metro y el coche personal (con un 40%), seguidos del autobús (un 20%), caminar (un 22%) y el tren (un 14%). Por otro lado, el 28% de los trabajadores emplea entre 20 y 30 minutos al día para desplazarse hasta su centro de trabajo, el 25% entre 40 y 50 minutos, mientras que el 16% invierte entre 10 y 20 minutos en este trayecto y el 13% más de una hora. Casi la mitad de los españoles (el 48%) invierte 40 minutos o más en su trayecto diario al centro de trabajo. Respecto al gasto medio mensual en el transporte, el 45% de los encuestados gasta entre 25 y 50 euros y el 20% entre 50 y 80 euros, mientras que el 11% de la población invierte menos de 10 euros al mes en desplazamientos.