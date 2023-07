Netflix introduce un apartado que recopila series y películas descargadas y guardadas por cada usuario

Netflix ha anunciado el lanzamiento de My Netflix, una nueva pestaña en la plataforma que sirve como ventanilla única para ofrecer series y películas recomendadas para cada usuario en base a sus 'me gusta', las que añadió al apartado 'Mi lista' y el contenido descargado en la plataforma. Hasta ahora la plataforma distinguía las películas descargadas de las añadidas al listado de películas y series pendientes. En esta última, por ejemplo, el contenido se dividía en apartados como 'Aún sin empezar', 'Empezadas', 'Series' o 'Películas'. Netflix ha presentado ahora My Netflix como "una ventanilla única" hecha a medida de los usuarios, que introduce atajos para que los usuarios de dispositivos iOS y Android encuentren facilidades a la hora de escoger contenido de la plataforma. De ese modo, en esta nueva pestaña, a la que se accede desde el perfil de usuario, se reúnen las descargas, las series y las películas a las que se le dio una buena calificación, así como programas que se guardaron en 'Mi lista'. Otros de los contenidos que recopila este nuevo formato son los recordatorios que se han configurado, las series y las películas que se estén viendo o que se hayan visto recientemente. Netflix ha matizado que My Netflix ya está disponible para todos los usuarios de móviles iOS y que se implementará en Android a comienzos de agosto.