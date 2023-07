Ministros europeos debaten en Bilbao si aumentar el fondo de financiación para reindustrializar la UE

Los ministros de la Unión Europea, congregados en Bilbao en la reunión ministerial informal de Consumo e Industria y Mercado Exterior, debaten este martes si se aumenta el fondo de financiación para la reindustrialización de la UE, como han solicitado algunos de los estados miembros. En declaraciones previas al encuentro, el ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, ha explicado que en el mismo se tratarán temas de "especial relevancia" en el marco europeo en materia de impulso a toda la realidad económica que, después de las diferentes crisis, se deben abordar. En este sentido, ha citado las materias de autonomía estratégica abierta, de mercado interior y todas las líneas que hay que trabajar en los próximos meses en materia de financiación y de reindustrialización, "que es muy importante", que se tratará en la jornada de hoy, al igual que las líneas que se han abierto en materia con los fondos europeos en todo el marco industrial. "Tenemos un desafío muy importante en Europa. Frente al avance en el contexto internacional, Europa tiene que salir más fuerte de todo este proceso y este encuentro del día de hoy es una avanzadilla del encuentro de octubre, en el Consejo Informal de octubre, que estará presidido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, donde abordaremos, de manera mucho más concreta, los avances que hagamos en el día de hoy y todo lo relacionado con el nuevo marco que pretendemos articular, vertebrar en la Presidencia Europea", ha indicado. Por lo tanto, ha expresado su deseo de que sean unas jornadas "productivas y positivas" que ayuden a impulsar el nuevo marco de gestión en la Unión Europea. Según ha señalado, en el día de hoy los ministros hablarán de financiación, de instrumentos adicionales en materia de industria y de todas las opciones que se abren "en este periodo de oportunidades para la UE". "Hablaremos mucho hoy de financiación y concretaremos aún más en el mes de octubre en Granada", ha insistido. REVISIÓN DEL MARCO FINANCIERO Por su parte, el secretario de Estado para la Unión Europea, Pascual Navarro, ha apuntado que el aumento de financiación para la reindustrialización es parte de la propuesta de revisión del marco financiero plurianual que se ve en diversas formaciones del Consejo, no solo en el encuentro de Bilbao. "Como responsable de ese dossier de manera horizontal, puedo confirmar que está en este momento bajo estudio en el grupo, en el Coreper (Comité de Representantes Permanentes de la Unión Europea). Hay diversas posiciones de diversos estados. Algunos consideran que es insuficiente. Hay otros estados que consideran que les hubiera gustado una propuesta más de fondo de soberanía, no necesariamente el Step (Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa), pero como presidencia sólo le puedo decir que intentaremos encontrar un consenso", ha manifestado. Según ha precisado, hay un interés de todos los países por obtener una financiación suficiente para la reindustrialización de Europa en este momento, y ha anunciado que ese va a ser uno de los paneles de trabajo de hoy precisamente, "escuchar a todos los Estados miembros su posición en este dossier". Preguntado por si España desea añadir más dinero a este fondo, Navarro ha afirmado que como Presidencia no deben fijar posición en este momento. "Debemos escuchar a todos, somos Presidencia del Consejo y nuestra obligación es llegar a un Consejo", ha dicho.