Ministros europeos de Industria plantean medidas legislativas para que los inversores "no huyan de Europa"

Los ministros europeos de Industria y Mercado Interior, reunidos este martes en Bilbao, han planteado medidas, entre ellas legislativas, para reducir riesgos y favorecer la inversión, con el objetivo de que los inversores "no huyan de Europa". Además, han analizado más de 5.000 productos críticos para fomentar la autonomía estratégica de la UE y reducir dependencias ante países terceros. Así lo ha explicado el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, que ha comparecido junto al ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, y el secretario de Estado para la Unión Europea, Pascual Navarro, para dar a conocer las conclusiones de la reunión ministerial informal de Industria y Comercio Exterior celebrada en el Palacio Euskalduna de la capital vizcaína. En su intervención, Reynders ha apostado por "seguir construyendo el mercado único, potenciando la competitividad" de sus empresas, tanto en el interior como en el resto del mundo. En este sentido, se ha referido a la autonomía estratégica por la "importancia" de reducir las dependencias de Europa ante países terceros. Para ello, ha dicho que se han intentado desarrollar una serie de acciones. En primer lugar, ha detallado que la Comisión ha trabajado en un ejercicio de sondeo de las dependencias europeas. "Hemos analizado más de 5.000 productos, determinados productos críticos, desde materias primas al hidrógeno, baterías, semiconductores, tecnologías en la nube, cibertecnologías, productos farmacéuticos, es decir, una amplia gama de productos. Este análisis nos ofrece un input básico para ver dónde tenemos que construir cadenas de valor resilientes cada vez menos dependientes y estratégicas para esos productos", ha manifestado. Asimismo, ha abogado por "seguir protegiendo a la industria europea de las distorsiones del mercado", y para eso se han adoptado medidas "que refuerzan nuestra caja de herramientas, un ejercicio de sondeo de los subsidios, de la inversión extranjera directa, etc". En segundo lugar, ha asegurado que hay que mejorar la capacidad doméstica de producción y manufactura de determinados productos estratégicos. Para ello, ha añadido que la Comisión quiere crear "un marco regulador estable, especialmente para determinadas materias limpias, materias primas críticas". EVITAR LA HUÍDA DE INVERSORES Asimismo, ha aludido a sus propuestas de Industria de cero emisiones netas y la legislación de materias primas, que "son dos prioridades para los próximos meses". "Estas medidas van de la mano de medidas de facilitación de la inversión pública y de reducción del riesgo para la inversión, evitando que los inversores huyan de Europa", ha explicitado. Didier Reynder ha reiterado que se ha hablado de financiación y de la plataforma estratégica para las empresas "que debería facilitar la canalización de financiación a aquellas empresas que producen tecnologías estratégicas". "Lo hacemos para promover también una economía sostenible, economía circular. He informado de los debates del Trílogo sobre la llamada Diligencia de vida de las empresas en materia de sostenibilidad, y esperamos que durante la presidencia española sea posible concluir esas negociaciones para demostrar que llevamos el liderazgo en la protección de los derechos básicos en la cadena de suministro", ha remarcado. El comisario de Justicia ha asegurado que se lleva "muchas observaciones" de esta reunión, que compartirá con el resto de comisarios. "GRANDES OBJETIVOS" Por su parte, el ministro español Héctor Gómez ha señalado que, en la reunión, se ha analizado "el marco que se abre" y en el que hay que trabajar en este semestre para reindustrialización de la UE, y otros "grandes objetivos" referentes a materias primas críticas, energía y también el análisis realizado del impacto que están teniendo los fondos Next Generation en el ámbito de la industria, así como "los numerosos desafíos" que existen para hacer de Europa "un espacio competitivo". "Hablamos también de la autonomía estratégica y de las diferentes relaciones y el marco también de relaciones comerciales importantes con otros países, con otros continentes, que tenemos que abordar e impulsar en este semestre europeo", ha añadido. Asimismo, ha destacado la mención que se ha hecho al encuentro UE- CELAC, y que impulsa en el ámbito comercial "algunos de estos acuerdos que llevan demasiado tiempo en el marco negociador". Gómez ha subrayado que el mercado interior "es uno de los aspectos importantísimos", porque "si algo ha quedado demostrado en las diferentes crisis" que se han vivido, es que se necesita una Europa "más fuerte, con mayor autonomía". "Existe unidad de criterio entre los países miembros para trabajar en esa dirección", ha añadido. Por ello, considera que, desde la presidencia rotatoria que España en este semestre lidera, "los objetivos están marcados" dentro de los planteamientos que se han hecho esta jornada. Todas las aportaciones se elevarán, según ha puntualizado, al Consejo Informal que se celebrará en octubre en Granada. El ministro de Industria, Comercio y Turismo ha subrayado que las conclusiones que se pueden extraer del encuentro de hoy "son muy positivas". "Se abre un marco de oportunidad. Siempre hablamos de financiación porque es muy importante que esté sobre la mesa, y de las grandes prioridades de los países miembros y los grandes objetivos y retos que tenemos que abordar", ha indicado. Tras recordar que la UE "ha sufrido especialmente una situación extremadamente compleja", ha apuntado que se ha dado "respuesta de una manera extraordinaria". "Ahora tenemos que abordar también el impulso y potenciar toda la actividad económica en el marco de la Unión, frente a la realidad que nos toca vivir, y el marco de extrema competitividad que presenta el contexto internacional", ha subrayado.