Larraín, Michel Franco, Bradley Cooper, Fincher y Coppola, a por el León de Oro veneciano

Roma, 25 jul (EFE).- El cineasta chileno Pablo Larraín, el mexicano Michel Franco y los estadounidenses Bradley Cooper, Sofia Coppola y David Fincher, son algunos de los 23 realizadores que competirán por el León de Oro del 80 Festival de Venecia a partir del 30 de agosto, según anunciaron hoy los organizadores del certamen.

Larraín regresará a la Mostra después de obras como "Post Mortem" (2010) o "Spencer" (2021), esta vez con "El conde", en la que representa al dictador Augusto Pinochet como un vampiro, según explicó el director del festival, Alberto Barbera, en rueda de prensa.

Franco estrenará la película independiente "Memory", de la que nada se sabe y nada se ha querido avanzar. Solo que está ambientada en una Nueva York que será "un tercer personaje" junto a sus protagonistas, Jessica Chastain y Peter Sasgaard.

Bradley Cooper, que ya estrenó en la Mostra su debut en la dirección, "A star is born" (2018), competirá con "Maestro", protagonizada por Carey Muligan sobre la vida marital del músico Leonard Bernstein, al que interpreta el director.

Sofia Coppola por su parte estrenará "Priscilla", sobre la esposa de Elvis; David Fincher, "The killer", protagonizada por Michael Fassbender, y Michael Mann con la esperada "Ferrari", con Adam Driver y Penélope Cruz, sobre el fundador de la escudería.

La Mostra también alumbrará "la sorpresa" del japónés Ryūsuke Hamaguchi dos años después de ganar el Óscar con "Drive my car". Su nueva película se titula "Evil does not exist" y habla de la lucha medioambiental de un pueblo contra una constructora.

El griego Yorgos Lanthimos volverá a Venecia después de "The Favourite" (2018) con "Poor Things" con una Emma Stone "desatada" como una "Frankenstein femenina" pero que no podrá pasar por la Ciudad de los Canales por la huelga de actores y guionistas de Hollywood, según adelantó Barbera.

La carrera por el León de Oro la abrirá el italiano Edoardo de Angelis con "Comandante", que sustituirá a la última película de Luca Guadagnino, retrasada por la huelga en Estados Unidos.

Los franceses Luc Besson, Bertrand Bonello y Stéphane Brizé competirán con "Dogman", "La Bete" y "Hors Saison", respectivamente.

La sección oficial a competición contará además con las italianas "Enea" de Pietro Castellitto; "Finalmente L'Alba", de Saverio Costanzo, con Lily James; "Lubo", de Giorgio Diritti; "Io capitano" de Matteo Garrone, con la inmigración en el centro de la historia, o Adagio" de Stefano Sollima, protagonizada por Pierfrancesco Favina y Toni Servillo.

Y la completarán "Bastarden", del danés Nikolaj Arcel, protagonizada por Mads Mikkelsen; "Origin", de la estadounidense Ava Duvernay; "Th green border", de la polaca Agnieszka Holland; "Die theorie von allem", del alemán Timm Kröger; "Woman of", de los polacos Małgorzata Szumska y Michal Englert, y "Holly", de la belga Fien Troch.

Por otro lado, la categoría "Fuera de Concurso" acogerá el nuevo trabajo de Roman Polanski, "The palace"; la cinta "The wonderful story of Henry Sugar" de Wes Anderson, sobre el escritor Roald Dahl; "Coup de chance", una producción francesa de Woody Allen, y la película "Daaaaali!" sobre el artista español.

Así como "La sociedad de la nieve" del cineasta español J.A. Bayona, sobre el accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en los Andes y que cerrará el festival, como anunció la Mostra hace unos días.

En la sección Horizontes, dedicada a las nuevas vanguardias y la segunda en importancia del festival, competirán los mexicanos Mariano y Santiago Arriaga con "A cielo abierto", con guión de su padre, Guillermo Arriaga, el primero que escribe para un largometraje desde "Desde allá" (2015).

En la sección Horizontes Extra, Olmo Schnabel, hijo del artista Julian Schnabel, estrenará "Pet Shop Boys", protagonizada por Darío Yazbek, hermano de Gael García Bernal, y por Wilem Dafoe, entre otros.

Y también se proyectará "El rapto" de la argentina Daniela Goggi, con Rodrigo de la Serna y Julieta Zylberberg, sobre una familia que regresa a su país natal tras el fin de la dictadura.

Entre los documentales clásicos, se proyectará "Landrián", sobre el cineasta cubano Nicolás Guillén Landrian, rodado por Ernesto Daranas.

Asimismo, se mostrará fuera de concurso una versión más larga del documental "Frente al Guernica", encargado por el Museo Reina Sofía de Madrid para enriquecer la documentación de la obra maestra de Pablo Picasso, cuando se cumplen 50 años de su muerte. EFE

