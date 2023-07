La voz prodigiosa de Rufus Wainwright conduce un emocionante espectáculo folk en Madrid

Marina Estévez Torreblanca

Madrid, 25 jul (EFE).- Rufus Wainwright ha vuelto esta noche al Teatro Real de Madrid, una década después de celebrar en este escenario su 40 cumpleaños y cuando acaba de cumplir los 50, y lo ha hecho con la gira del disco "Folkocracy", un sobrio y emocionante espectáculo que ha protagonizado con su voz prodigiosa y versátil.

Ataviados con túnicas negras, fulares azules y en calcetines, Wainwright y su banda -su hermana pequeña, Lucy Wainwright Roche, le hacía los coros- han ejecutado hora y media de hermosas canciones precedidas, como acostumbra a hacer, de profusas y simpáticas explicaciones.

Un sencillo juego de luces, que incluía unas bombillas amarillas en cuerdas que recordaban a las terrazas de verano, adornaban el escenario del Real en el segundo de los tres conciertos del músico y compositor estadounidense-canadiense en España (ayer tocó en el Festival Grec de Barcelona y el jueves 27 lo hará en el Pedra Viva de Menorca).

Era todo lo que necesitaba para dar el ambiente popular adecuado para revisitar clásicos del folk norteamericano como los temas de Neil Young ("Harvest") o the Mamas & the Papas ("Twelve-Thirty (Young Girls Are Coming to the Canyon)". De esta última ha señalado que se trataba de una canción escrita en los años 60, "cuando podías hacer lo que te daba la gana".

Es un trabajo muy personal para Rufus Wainwright y una vuelta total a sus raíces familiares, y a su infancia, ya que es hijo de los músicos de folk Kate McGarrigle y Loudon Wainwright III. Su hermana, Martha Wainwright, es también una cantante de folk y rock.

Definido por Elton John en 2004 como "el mayor cantautor del planeta", y su voz de tenor de timbre brillante se desempeña a veces como un crooner, otras como un maestro de la chanson, mientras toca el piano o el piano, y juega con el pop, con la ópera, el musical y cabaret. Esta noche, por ejemplo, ha tocado "E poi", de Mina, "lo más cercano que voy a llegar al español", ha advertido.

Además de su hermana, el resto de la banda ha estado conformado por Josh Mease a la guitarra; Jacob Mann, en el teclado y piano; Alan Hampton, en el bajo; Paul Stewart, en la batería; y Petra Haden al violín.

Junto a ellos ha repasado algunos pocos grandes éxitos de su carrera como...."Going to a Town" (del álbum "Release the Stars", de 2007) en el que proclama "I'm so tired of you, America", y que también versiona en su último álbum.

A continuación, y para compensar, ha explicado, ha cantado "Shenandoah", en la que demuestra, ha dicho, su amor por Estados Unidos, en este caso por sus paisajes.

También ha cantado una versión folk de una de las arias de su ópera "Hadrian", que presentó, precisamente el año pasado, en este mismo escenario, lo que ha definido como "una de las mejores experiencias" de su vida y por la que se ha mostrado muy agradecido.

Los bises han incluido una emocionante canción a capella de todos los integrantes del grupo "sin micrófonos, como en el folk", que la estupenda acústica del teatro ha favorecido. Para terminar, solo al piano, Wainwright ha bordado la clásica "The Art Teacher", de "Want Two" (2004).

Al concierto de Rufus Wainwright en Madrid han asistido los directores de cine Pedro Almodóvar y Salvador Calvo, los actores Álex García, Macarena García, Ernesto Alterio, Nathalie Poza, Julián López, María Hervás, Álvaro Morte, Pedro Alonso; y las presentadoras de televisión Ana Morgade y Raquel Sánchez Silva.

El escenario del Teatro Real para el Universal Music Festival acogerá mañana miércoles 26 la actuación del cantaor flamenco Israel Fernández; el jueves 27 es el turno de la electrónica de los alemanes Kraftwerk,; el viernes 28 el rock latino de la mexicana Gloria Trevi, el sábado 30 el brasileño Gilberto Gil, y el domingo 30 cerrará la cita la cantante pop española Lola Índigo. EFE

met/fp

(foto)(vídeo)