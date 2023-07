La OMS alerta que al menos 20.000 personas pierden la vida por ahogamiento cada año en Europa

Cerca de 20.000 personas mueren ahogadas anualmente en Europa, lo que supone la segunda causa de muerte entre los niños de 5 a 14 años, según ha informado la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el marco del Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos, que se celebra este martes 25 de julio. En todo el mundo, la OMS calcula que al menos 236.000 personas pierden la vida cada año por ahogamiento. Estas cifras representan ahogamientos no intencionados y no se incluyen los relacionados con el transporte por agua, los desastres medioambientales, las autolesiones o las agresiones. Según la OMS, el ahogamiento es también "un problema crucial de equidad", con una variación de 20 veces en las tasas de mortalidad de los 53 países europeos. Los países del este son los que presentan generalmente las tasas más elevadas. Por ejemplo, para reflejar la verdadera carga de ahogamientos en el Reino Unido, donde se contabilizan todas las causas de ahogamiento, el total es en realidad un 165 por ciento superior al limitado alcance estimado por la OMS. "La epidemiología de los ahogamientos en la región europea de la OMS también difiere notablemente de la del resto del mundo. La mortalidad por ahogamiento en varones de 30 a 49 años es la más alta de las 6 regiones de la OMS. Esto refleja el hecho de que el ahogamiento está más asociado a las actividades recreativas acuáticas que a la supervivencia ante catástrofes como las inundaciones", ha ha indicado el director regional de la OMS para Europa, Hans Henri P. Kluge. En este sentido, el experto ha lamentado que "las muertes notificadas son sólo la punta del iceberg, ya que el ahogamiento también causa una amplia gama de lesiones no mortales con importantes repercusiones en la salud, que van desde trastornos respiratorios debidos a la inhalación de agua hasta lesiones cerebrales hipóxicas con consecuencias para toda la vida". Kluge ha recordado que Europa también tiene el mayor consumo de alcohol per cápita de todas las regiones de la OMS, algo que "representa un importante factor de riesgo para todas las formas de violencia y lesiones". El alcohol está asociado causalmente con el 26 por ciento de todas las muertes por ahogamiento en la región de Europa, y oscila entre el 3 por ciento y más del 55 por ciento en todos los países de la región". CRISIS MIGRATORIA Y SUS VÍNCULOS CON LOS AHOGAMIENTOS Según el Proyecto de Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), unas 34.000 personas se han ahogado en el curso de la migración desde que comenzaron a recopilarse registros en 2014. Esto representa el 60 por ciento de todas las muertes asociadas a la migración registradas, y de ellas, casi 4 de cada 5 (76%), han ocurrido en el Mediterráneo y el Canal de la Mancha, ambos dentro de la región europea de la OMS.